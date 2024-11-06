Жінка померла з прикріпленою до дивану шкірою, просидівши на ньому шість років (фото)

Жінка з Флориди, США, яка провела шість років на своєму дивані, померла в лікарні після того, як її шкіра прикріпилася до нього.

Про це пише LADbible.

У 90-х роках 39-річна Гейл Лаверн Гріндс зламала ногу. Зростом всього 147 см, нещасна жінка зламала ногу знову, незабаром після того, як перший перелом загоївся. Другий перелом ноги, як повідомляється, вплинув на її психічне здоров'я, і Гріндс думала, що, залишаючись на дивані, вона врятує себе від подальших травм.

На подив свого партнера Германа Томаса, жінка більше ніколи не вставала з дивану у своїй квартирі. Після багатьох років сидіння вона страждала на ожиріння і важила 216 кг.

Через шість років її шкіра почала прилипати до тканини дивану, причому офіційно не було встановлено, як саме.

"Я намагався піклуватися про неї якнайкраще", - сказав тоді її партнер Томас. "Я хотів би стягнути її з дивана, але вона не дозволила мені".

Як повідомляється, Гріндс не могла навіть піднятися, щоб сходити до туалету, і врешті-решт члени її сім'ї зателефонували до служби порятунку, коли у неї виникли проблеми з диханням.

За повідомленнями, на місце прибули 12 пожежників, а також спеціально виготовлені дерев'яні ноші, щоб винести її та диван з квартири.

"Ми не змогли помістити її в машину швидкої допомоги", - сказав начальник пожежно-рятувального округу Мартін Джим Лофредо.

Гейл Гріндс / Фото: Historic Flix

У рятувальників не було іншого виходу, окрім як використати причіп, прикріплений до пікапа, щоб доправити її до лікарні. Як повідомляється, Гріндс померла о 3:12 ранку за місцевим часом, все ще прив'язана до дивану, за словами офіційних осіб.

Сержантка шерифа округу Мартін, Дженілл Атлас, додала: "Ми звикли приходити до людей додому, коли справи йдуть найгірше... І це нормально, ми навчені цьому. Але про щось подібне не можна попередити".

Джеррі Томас, який жив через дорогу протягом шести років, сказав: "Все, що ми знали, це те, що там жив старий чоловік. Я й гадки не мав, що в цьому будинку колись жила жінка. Очевидно, вона довго лежала на цьому дивані".

Нагадаємо, хворого чоловіка привезли до банку на лікарняному ліжку, щоб зняти його гроші. Це був єдиний спосіб отримати доступ до його рахунку.

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