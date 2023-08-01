Жінка понад рік вдавала з себе лікарку і навіть виписувала рецепти

У США заарештували жінку за підозрою в тому, що вона видавала себе за лікарку та виписувала рецепти.

Про це пише CNN.

62-річній Марії Макберні було пред'явлено звинувачення у неліцензованій медичній практиці, підробці документів, шахрайстві з медичними страховками та трьох пунктах звинувачення у поширенні контрольованої небезпечної речовини.

За даними прокуратури округу Оушен, її злочини сталися, коли вона видавала рецепти та вдавала з себе медичну працівницю понад рік.

Макберні, підозрювана в шахрайстві, лікувала пацієнтів у Shore Medical Associates у Нью-Джерсі, США, протягом 15 місяців від березня 2022 року по червень 2023 року, використовуючи ім'я та ліцензію своєї родички як передбачуване прикриття.

Марія Макберні / Фото: Ocean County Jail

За даними прокуратури, вона прописувала хворим ліки, виписані на ім'я її родички, зокрема для контрольованих небезпечних речовин.

Макберні було заарештовано і поміщено під варту до в'язниці округу Оушен.

Вона чекає на слухання у справі про свої злочини після того, як декілька підрозділів правоохоронних органів об'єдналися, щоб викрити шахрайку.

Імовірно, вона прописувала пацієнтам, які відвідували медичний центр, ліки, до складу яких належали небезпечні речовини.

Слідчі виявили де кілька рецептів, виписаних на ім'я Алмазон-Кондит, а також декілька страхових вимог та рахунків, також представлених у той час, коли родичка Макберні не могла відвідувати своїх пацієнтів.

Нагадаємо, раніше 60-річна експоліцейська вкрала на роботі понад мільйон доларів та віддала їх коханому-шахраю. Вона спілкувалася з ним на сайті знайомств.

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