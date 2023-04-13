Жінка посеред магазину в Польщі намагалася найняти кілера для чоловіка за кругленьку суму

29-річну жінку підозрюють у підбурюванні до вбивства свого чоловіка.

У Польщі поліція затримала 29-річну жінку, яка в одному з магазинів шукала людину, яка погодилася б убити її чоловіка. За це жінка пропонувала 30 тис. злотих (близько 255 тис. грн).

Про це повідомляє inPoland.

На зловмисницю до поліцейського відділку в місті Бєрунь (Сілезьке воєводство) поскаржився свідок, який саме робив покупки в магазині, де жінка шукала потенційного вбивцю свого чоловіка.

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Покупець почув, як зловмисниця розмовляла з невідомим про передавання грошей за вбивство власного чоловіка. Тож правоохоронці розпочали пошуки 29-річної жінки. Вони з’ясували, що пані справді шукала в магазині того, хто за чималу суму вб’є її чоловіка.

Поліція заарештувала підозрювану та взяла їх під варту на три місяці. Прокуратура висунула жінці звинувачення у підбурюванні до вбивства і тепер їй може загрожувати довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 13 квітня у Кракові українець підпалив себе та вигукував, аби українські чоловіки поверталися на Батьківщину та захищали її у війні з Росією.

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