Жінка повернулася з відпустки та виявила на кухні нову стіну, всередині якої був труп

Вона здавала житло в оренду.

У Франції жінка повернулася з відпустки і виявила на своїй кухні нову стіну, всередині якої був захований труп.

Про це пише NTK.

Вона поїхала до рідного Алжиру на пів року і здала квартиру сімейній парі. 9 липня жінка повернулася додому, до передмістя Парижа Ліврі-Гаргана.

Коли вона увійшла до своєї квартири, то виявила низьку стіну, яку збудували на її кухні під час її відсутності.

Будинок, де мешкає жінка / Фото: needtoknow.co.uk

Згідно з місцевими повідомленнями, стіна була метр заввишки, 1,5 метри завдовжки і 40 см завширшки.

Жінка також помітила сильний запах хлорки навколо стіни, а довкола дзижчали десятки мух. Вона одразу звернулася до поліції. Офіцери прибули до будинку та пробили дірку у низькій стіні.

Потім копи помітили личинок та інших моторошних повзучих істот, а також ковдру, яка закривала щось всередині.

Зруйнувавши решту стіни, поліція виявила труп чоловіка у позі ембріона. Тепер влада чекає на результати розтину, щоб ідентифікувати його і встановити точну причину смерті.

Справу розслідує поліція Сени-Сен-Дені, французького департаменту, що у мегаполісі Великий Париж.

Будинок у Франції, де мешкає жінка / Фото: needtoknow.co.uk

Господиня вдома повідомила поліцію, що знає пару лише за іменами і що чоловік мав провести деякі реформи, доки вона була відсутня.

10 липня місцева влада заявила, що жодних затримань поки що не проводилося.

Нагадаємо, у США чоловік знайшов у шафі муміфіковане тіло 7-річної дівчинки. У вбивстві підозрюють маму дитини.

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