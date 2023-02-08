Жінка позбулася кота, бо той був дуже добрим і лагідним: фото

У США жінка віддала свого кота до притулку через те, що він був надто лагідним.

Про це повідомляє Newsweek.

"Надто лагідний — ось причина, чому від 4-річного Джеррі відмовилися. Джеррі — милий кіт, який любить, коли його гладять і він горниться до вас, але його колишня власниця сказала, що її це надто дратує. Джеррі любив її, але вона не любила його у відповідь, тож віддала його до нашого притулку", - розповіла Сьюзен Леонті із Гуманного товариства округу Бровард.

Після того, як 4-річний кіт Джеррі потрапив до притулку, працівники благодійної організації оприлюднили його історію у соцмережі TikTok. Відео стало стрімко розповсюджуватися і зібрало понад 8 мільйонів переглядів. І вже менш ніж через 24 години після публікації ролика Джеррі усиновив місцевий любитель котів.

"Ми були у захваті від реакції соціальних мереж на відео Джеррі. У нас були охочі його забрати з усього світу, які подали заявки на його прилаштування", — сказала благодійниця.

Так Джеррі знайшов новий дім разом із іншим котом, де він може поділитися своєю любов’ю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вуличні коти можуть замерзнути за 40 хвилин. Температура -15°С для них є критичною, а для ослаблених тварин цей поріг ще нижче. Для тварин у холод чи не найважливішою умовою для виживання є харчування, тож щоб допомогти чотирилапим, можна купити невеличкий пакетик корму для тварин і взяти із собою. Він не займе багато місця у кишені, коштуватиме всередньому 11 грн, але допоможе втамувати голод безпритульного хвостаня, і ймовірно, врятувати його життя.

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