Жінка принесла в жертву 6-місячне немовля: хотіла врятувати чоловіка від хвороб

За порадою знахаря, жителька Індії втопила доньку свого племінника.

У місті Паттукоттаї (штат Тамілнад) на півдні Індії біля будинку місцевої мешканки поліція ексгумувала труп 6-місячної дівчинки. Жінка викрала немовля у свого племінника і втопила його за порадою знахаря.

Про це повідомляє видання India Today.

Як виявилося, чоловік викрадачки нещодавно повернувся з-за кордону і важко хворів. Його дружина звернулася до одного із місцевих цілителів, який, начебто, порадив їй принести у жертву дитину, але вона повинна бути безкровною.

Тоді жінка викрала 6-місячну доньку свого племінника, віднесла до себе додому і там втопила дитину у ванній. Після цього вона поховала убиту на своєму подвір’ї.

Поліцейські ексгумували тіло дитини та направили його на розтин.

Нагадаємо, раніше в Індії спалахнули масові протести через моторошне вбивство 9-річної дівчинки: дитина була зґвалтована індуїстським священником та трьома іншими чоловіками, після чого її вбили та насильно кремували.

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