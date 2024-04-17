Жінка привезла мертвого чоловіка до банку і намагалася взяти на нього кредит – відео

Жінку заарештували після того, як вона привезла до банку мертвого чоловіка в колісному кріслі та намагалася змусити його підписати кредит на чотиризначну суму на її ім'я.

Про це пише Metro.

Співробітники банку почали знімати цю пару на камеру і врешті-решт викликали швидку допомогу і поліцію, коли жінка рукою тримала голову померлого пенсіонера у вертикальному положенні і говорила йому: "Дядьку, ти мене чуєш? Ти повинен це підписати. Я не можу розписатися за тебе".

Парамедики підтвердили, що 68-річний Пауло Роберто Брага помер декількома годинами раніше, коли вони прибули до відділення банку в Бангу, районі на заході Ріо-де-Жанейро.

Еріка де Соуза Вієйра Нуньєс розповіла поліції після того, як її заарештували на місці злочину, що вона була його племінницею, а також його опікункою.

Результати розтину для встановлення причини смерті поки що не були оприлюднені.

На відеозаписі, опублікованому бразильською пресою, видно, як затримана просить свого нібито дядька міцно стиснути ручку, затиснувши її між пальцями, і спонукає його підписати аркуш паперу, що лежав перед ним на столі, поряд з посвідченням особи з фотографією і його ім'ям.

На відео видно, як голова чоловіка хитається вперед-назад, перш ніж вона схопила його за шию лівою рукою ззаду.

Вона закликала його: "Підпишіться тут і припиніть завдавати мені головного болю", але зустріла логічне мовчання чоловіка, з яким вона робила вигляд, що розмовляє.

Працівник банку, який був свідком цієї сцени, відповів: "Я не думаю, що це законно. Він має кепський вигляд. Він дуже блідий". Це спонукало Еріку відповісти: "Він завжди такий", перш ніж сказати покійному: "Якщо тобі зле, я можу відвезти тебе до лікарні. Ти хочеш знову повернутися до лікарні?".

Начальник поліції Фабіо Луїс підтвердив після арешту, що Брага був уже мертвий, коли його привезли до банку. Він додав: "Розслідування триває, щоб ідентифікувати інших членів сім'ї і з'ясувати, чи був він живий, коли був оформлений кредит, і коли він був виданий".

Місцеві ЗМІ повідомляють, що кредит був виданий на суму 17 000 бразильських реалів, що еквівалентно приблизно 122 900 гривень.

Нагадаємо, минулого року чоловік притягнув тіло мертвого дядька на пошту, щоб отримати його пенсію. Відомо, як його покарали.

Читайте також: