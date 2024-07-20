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Жінка провела за ґратами 43 роки за злочин, якого не скоювала

Жінка провела за ґратами 43 роки за злочин, якого не скоювала

У США жінка 43 роки провела в ув'язнені за вбивство, яке вона не вчинила / Фото: pixabay.com

За словами юристів, Хемме була найдовше незаконно ув’язненою жінкою у США. 

Засуджена до довічного ув’язнення американка Сандра Хемме провела за ґратами 43 роки за злочин, якого не скоювала. Суддя штату Міссурі визнав 64-річну жінку "жертвою явної несправедливості".

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Сандрі Хемме винесли обвинувальний вирок у 1980 році в місті Сент-Джозеф за вбивство бібліотекарки. За словами юристів, Хемме була найдовше незаконно ув’язненою жінкою у США. 

Після перегляду справи суд дійшов висновку, що під час допитів Хемме перебувала у психіатричній лікарні під ефектом седативних препаратів і в "податливому психічному стані". Жодних інших доказів причетності до злочину, окрім отриманого від неї "зізнання", у слідчих не було.

Водночас департамент поліції проігнорував докази, які вказували на причетність до вбивства їхнього співробітника, який помер у 2015 році.

Суддя постановив, що адвокати підозрюваної надали докази "фактичної невинуватості" і скасував винесений їй вирок. 

Однак, попри рішення суду, генеральний прокурор заперечував проти звільнення Хемме, оскільки, перебуваючи в ув’язненні, жінка скоїла ще два злочини - напала з лезом на працівника в'язниці, а також отримала термін за "пропозицію вчинити насильство". Прокурор стверджував, що Хемме становить загрозу безпеці для себе та інших.

"Було надто легко засудити невинну людину і набагато важче витягнути її, аж до того, що рішення суду ігнорувалися", — сказав адвокат засудженої Шон О'Брайен.

Нагадаємо, раніше суд Оклахоми виправдав чоловіка, який провів 48 років у в'язниці за вбивство, якого він не чинив, що є найтривалішим із відомих неправомірних вироків у США.

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