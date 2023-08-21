Жінка роками страждала через нестерпний біль у спині, а лікарі їй не вірили: діагноз всіх здивував

35-річна жінка роками страждала через нестерпний біль у спині. Через це вона не могла жити повноцінним життям, а деякі медики звинуватили її у симулюванні заради ліків. Лише через кілька років вона дізналась свій діагноз.

Про це пише Insider .

Жінка роками страждала через нестерпний біль у спині

Мелісса Енгл була 35-річною працюючою матір'ю двох дітей, коли у неї почався біль у спині. Біль посилювався місяць за місяцем, поки не став настільки нестерпним, що вона більше не могла працювати або піклуватися про своїх дітей.

Спочатку Мелісса працювала барменкою, згодом заснувала свою справу - вона робила макіяж на урочисті події. Коли жінка була на роботі, то відчувала нестерпний біль у спині. Через кілька тижнів страждань вона звернулася до лікаря. Він обстежив її і запевнив, що це просто м'язове перенапруження. Мелісса скоротила робочий час і стала більше сидіти протягом дня, але біль не проходив.

Навіть після фізичної терапії біль тільки посилювався. Тоді жінка спробувала протизапальні препарати, такі як ібупрофен, але вони давали мінімальне полегшення.

Мелісса і її чоловік. Фото: Insider.

З огляду на те, що стан пацієнтки продовжував погіршуватися, лікар призначив їй рентген, а потім МРТ. Обидва показали легкий артрит. Але окрім деякої чутливості до дотику та легкого дискомфорту при нахилах вперед або назад, лікар не знайшов нічого іншого під час обстеження, що могло б пояснити тяжкість її симптомів. Легкий артрит, як правило, не призводить до інвалідності; розтягнення спини повинно було б зажити на той момент. Збентежений лікар направив її на ін'єкцію стероїдів, але це не допомогло.

Через біль у жінки почалась депресія: медики та друзі не вірили у захворювання

Протягом наступних двох років Енгл уникала діяльності, яка вимагала багато активних рухів, бо боялася, що біль посилиться. Потім вона почала набирати вагу. Вона відчувала, що не може жити своїм звичайним життям, і в неї почалася депресія.

За цей час Енгл відвідала кількох лікарів, які призначали їй стандартний підхід - фізичну терапію, ібупрофен та ін'єкції стероїдів. Біль не зменшувався. Тоді медичні працівники почали підозрювати жінку у симулюванні симптомів заради ліків. Меліссі довелось пояснювати, що їй не потрібні наркотичні препарати, вона хоче лише одужати.

Жінка згадує, що друзі почали від неї відвертатись, заявляючи, що вона сама вигадала собі болячку та радили просто більше рухатись. Також Мелісса не могла самостійно доглядати за дітьми та забезпечувати родину, через що почала брати кошти у своїх батьків, що її ще більше пригнічувало.

У жінки врешті діагностували нервову сенсибілізацію

Тоді жінка звернулась до ще однієї медикині. Вона поставила діагноз - нервова сенсибілізація. Лікарка пояснила, що травма спини спровокувала сенсибілізацію нервів, яка є ненормальною обробкою больових сигналів у мозку та нервах. Сенсибілізація посилює больові сигнали, через що кожен рух і кожна активність завдають більшого болю.

Коли Мелісса зрозуміла, що її симптоми пов'язані з сенсибілізацією, а не з погіршенням травми, вона більше не боялася рухатися. Розуміння того, що відбувається, принесло їй величезне полегшення.

Лікарка переключила лікування на справжню ціль - нервову систему. Вона порекомендувала ліки, які заспокоюють надмірно реактивні нерви, зменшуючи больові сигнали від сенсибілізації та болю, пов'язаного з нервами. Вона також почала займатись йогою та медитацією, щоб допомогти усвідомити вплив сенсибілізації і стресу на організм. Згодом Мелісса почала активно займатися спортом та почала спілкуватися лише з тими людьми, які її підтримують.

Зрештою через рік терапії жінка одужала та започаткувала новий бізнес.

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