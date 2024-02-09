Жінка шокувала, як екскоханий облив її обличчя кислотою: "Думала, що помру" (фото)

Уродженка Бельгії Патрисія Лефран поділилася моторошною історією про те, як колишній коханий облив її кислотою.

Про це вона розповіла Metro.

2009 року 45-річна Патрисія вирішила розірвати стосунки зі своїм одруженим коханцем. 57-річний Річард Ремес настільки розлютився, що вирішив помститися, застосувавши сірчану кислоту.

1 грудня Річард прийшов до квартири жінки та вдав із себе кур’єра. Коли Патрисія вийшла, то одразу впізнала колишнього. Втім, перш ніж встигнути щось сказати чи зробити, чоловік облив її кислотою.

"Біль одразу ж став нестерпним, тому я впала на землю і закричала, а він тряс мене всім тілом і штовхав ногами. Я подивилася на свою праву руку і побачила, що шкіра плавиться, і це було просто жахливо. Щоб втекти, я викликала ліфт у будівлі, але потім раптово передумала, бо думала, що помру, і не хотіла помирати у ліфті. Я хотіла вийти на вулицю і знайти допомогу, але нападник все ще був у вестибюлі. Тому він скористався можливістю, щоб схопити мене за моє довге волосся і намотати його на зап'ястя. Він підняв мою голову і вилив кислоту просто мені в обличчя. Я більше не бачила Річарда і гадки не маю, що з ним сталося до цього моменту. Я дійсно думала, що моє тіло досягло больового порога, і мій мозок говорив стоп. Я знала, що мені треба вийти з будівлі та покликати на допомогу, а потім піти до сусідньої будівлі, де працювали мої старі начальники. Це вони прийшли подивитися надвір, коли почули мій крик", - пригадала Лефран.

Патрисія Лефран / Фото: Getty Images

Саме вони викликали швидку допомогу. Втім, Патрисія була переконана, що помре до прибуття медиків. Вона впала в кому. Коли через три місяці жінка отямилася, поряд з нею була сестра і троє її дітей. Коли вона залишилася наодинці, то знайшла дзеркало і була шокований своїм відображенням.

"На мене дивилося моє зруйноване обличчя. Мене лікували від серйозних опіків у військовому шпиталі, де я пробула дев'ять місяців. У мене тоді було багато операцій – всього 80. Серед них були множинні пересадження шкіри, ампутація безіменного пальця та лівого вуха, а також довелося видалити ліве око. Ще мені зробили операцію на нозі, бо кислота приклеїла нерв до кістки ноги. Потім я подалася до іншої лікарні на реабілітацію, щоб мене навчили правильно ходити. На сьогодні я перенесла 114 операцій", - розповіла вона.

Протягом усього одужання Патрисія допомагала поліції у розслідуванні і вважає, що вони виконали хорошу роботу.

Річарду було висунуто звинувачення у замаху на вбивство. Під час суду нападник жодного разу не глянув на свою жертву.

Річард Ремес / Фото: Getty Images

Зрештою його визнали винним і засудили до 30 років ув'язнення, де він перебуває і досі. Коли вирок був винесений, Патрисія відчула полегшення, що її правду визнали.

"Для мене було важливо, щоб він зрозумів, що він зробив, і щоб побачив, що я все ще жива. Річард напав на мене після того, як я розірвала стосунки, які ми мали менше року – навіть у той час ми провели багато часу в розлуці. Я поклала остаточну крапку, коли він розповів мені, що його звинуватили у вбивстві 16-місячної дитини 1988 року. Насправді він постав перед судом вдруге після того, як був засуджений через мене, і був визнаний винним у вбивстві дитини – отримає ще 17 років ув'язнення", - розповіла жінка.

Патрисія Лефран / Фото: Getty Images

Лефран ділиться своєю історією, щоб привернути увагу до проблем, з якими стикаються ті, хто вижив після кислотної атаки. За її словами, проблема полягає в тому, щоб зупинити дешевизну, легкий доступ та доступність кислоти. Після нападу вона створила петицію про регулювання продажу сірчаної кислоти у Бельгії.

Також Патрисія написала книжку Vitriolée! про свій досвід, і читає лекції та виступає у школах. А щодо особистого – жінка з нетерпінням чекає на можливість побачити, як виростуть двоє її онуків.

"Я така вдячна, що залишилися живою", - додала вона.

Нагадаємо, дитина народилася без очей через рідкісну хворобу, на яку страждають лише 30 людей у світі. Протягом вагітності лікарі казали, що дитина абсолютно здорова.

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