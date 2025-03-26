Жінка систематично труїла колегу по роботі, підсипаючи отруту у напої: чим завершилася історія

У Варшаві затримали 56-річну жінку, яка додавала отруйні хімікати в напої своєї колеги по роботі.

Про це пише RMF 24.

Справа стосується прибиральниць, які обслуговували офіси у Варшаві. 51-річна жінка звернулася до поліції на вулиці і розповіла, що помітила підозрілі погіршення самопочуття після вживання напоїв на робочому місці. Спочатку вона думала, що це наслідок стресу чи перенапруження, але не думала, що її хтось труїть. Однак її підозри зростали, тому вона вирішила встановити приховану камеру в робочій кімнаті. Те, що вона побачила на відео, приголомшило її. Вона бачила, як колега наливає отруйну речовину в чашку, а потім ретельно витирає ложку, щоб не залишити слідів.

Одразу після перегляду записів жінка повідомила про це в поліцію. Після обстеження у лікарні було встановлено, що потерпіла отримала внутрішні ушкодження, спричинені токсичними речовинами.

Того ж дня поліція затримала зловмисницю. Її звинуватили в замаху на тяжкі тілесні ушкодження та засудили до трьох місяців тримання під вартою. Їй загрожує до 20 років позбавлення волі.

Слідчі перевіряють, чи притягнутих до відповідальності за замах на нанесення тяжких тілесних ушкоджень 51-річній жінці ще хтось із співробітників чи осіб поза клінінговою компанією. Згідно з інформацією видання, це могла бути ширша змова . Зловмисники нібито хотіли звільнити жінку з роботи.

Зокрема, було встановлено, що про злочин знала ще одна жінка – 68-річна колега підозрюваної. Вона знала про спроби отруєння, однак не повідомила про це правоохоронні органи. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі. За нею встановили поліцейський нагляд і заборонили контактувати з потерпілою та підозрюваною.

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