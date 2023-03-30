Жінка стрибнула у колодязь з чотирма дітьми, але в останню мить вирішила врятуватися: чим все закінчилося

Після сварки з чоловіком жінка намагалася покінчити життя самогубством разом із дітьми

В індійському штаті Мадхья-Прадеш 30-річна мешканка села Балді стрибнула в колодязь разом із чотирма дітьми. Причиною цього вчинку стала її сварка з чоловіком.

Про це повідомляє місцеве видання Kerala Kaumudi.

Жінка на ім'я Праміла Бхілала намагалася покінчити життя самогубством разом із дітьми, наймолодшій з яких було всього 18 місяців.

Після падіння у воду вона перелякалася і схопилася за мотузку, що висіла в колодязі. Разом із старшою донькою жінка змогла вибратися на поверхню.

Троє молодших дітей втонули. Окрім 18-місячної дитини це дві дівчинки віком три і п'ять років.

Поліція за фактом події відкрила кримінальне провадження.

Стан Праміли та її старшої доньки задовільний.

Нагадаємо, у Швейцарії п'ятеро людей, серед яких 8-річна дівчинка та 15-річний хлопець, вчинили колективне самогубство через несправедливу війну проти України. Вижити вдалося лише хлопцеві-підлітку.

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