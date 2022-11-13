Жінка у Франції “виростила” собі новий “ніс” на передпліччі: фото

Обличчя француженки після лікування раку було спотворене через чисельні сеанси променевої та хіміотерапії.

В Університетській лікарні Тулузи медики провели надскладну операцію, відновивши ніс на обличчі пацієнтки. Після тривалого лікування раку носової порожнини через сеанси променевої та хіміотерапії її обличчя було спотворене, чотири роки вона жила фактично без носа.

Як повідомили на сайті Університетської лікарні Тулузи, для відновлення носа довелося застосувати новітні медичні технології.

На передпліччі жінки французькі медики вирішили “виростити” новий “ніс”. Спочатку за допомогою 3D-принтера вони відтворили форму носа і надрукували біоматеріал для заміни хряща, який мав усі властивості тканин людського тіла. Потім його імплантували на передпліччя.

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Згодом поверх нього лікарі прикріпили трансплантат шкіри, взятий із скроневої ділянки пацієнта. Лікарі дали тканині вирости протягом двох місяців і, коли було досягнуто достатнього прогресу, “ніс” було видалено з передпліччя та прикріплено до обличчя пацієнта.

Операцію з прикріплення “носа” жінці зробили у вересні 2022 року, операція була вдалою.

Шийно-лицеві хірурги з Університетської лікарні Тулузи та Інституту Клавдія Рего нещодавно провели складну операцію, щоб з’єднати кровоносні судини на передпліччі жінки з судинами на її обличчі.

“Після 10 днів госпіталізації та тритижневого прийому антибіотиків пацієнт почувається дуже добре”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні намагаються допомогти пацієнтці із міксомою - доброякісною пухлиною на обличчі. Щоб її позбутись потрібно провести складну та дороговартісну операцію.

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