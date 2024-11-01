Жінка вбила колишнього отруєним "перцевим супом": випадково померли ще четверо людей

Смерть за загадкових обставин настала після того, як члени сім'ї помітили, що жертви ще не вийшли зі своєї кімнати, і вирішили перевірити, як вони там.

П'ятеро людей були знайдені мертвими в Едо, Нігерія, після того, як жінка отруїла їх перцевим супом.

Про це повідомляє нігерійська газета Daily Post.

Четверо хлопці і дівчина були знайдені мертвими, після того, як члени сім'ї помітили, що вони ще не вийшли з кімнати, і вирішили перевірити, як вони там.

Двоє з жертв були братами, а троє інших, серед яких дівчина, були їхніми друзями.

Джерела повідомляють, що молода жінка підсипала отруту в перцевий суп і дала їжу своєму колишньому, якому вона хотіла помститися після розриву їхніх стосунків. Не знаючи про отруєння, молодий чоловік поділився їжею з чотирма своїми друзями, що призвело до смерті всіх п'ятьох осіб.

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Як повідомляється, жінка була затримана нігерійською армією, яка взяла її під варту для подальшого розслідування.

На відео в соціальних мережах нібито видно, як сім'я виявляє тіло загиблої. Джерела вказують на те, що можливими причинами смерті є вихлопні гази генератора і харчове отруєння.

Мозес Яму, пресофіцер управління поліції штату Едо, повідомив: "Командуванню відомо про це, але розслідування, щоб з'ясувати причину смерті, триває".

Нагадаємо, мама стрибнула у Ніагарський водоспад із 9-річним сином та 5-місячною донькою. Усі троє загинули.

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