Жінка вбила свого чоловіка під час прямої трансляції з друзями та родиною у Facebook (відео)

У США заарештували жінку за підозрою у вбивстві свого чоловіка у прямому ефірі на Facebook під час трансляції зі своїми друзями та родиною.

28-річну підозрювану Кадію Браун було взято під варту після того, як вона застрелила свого чоловіка Джеремі в їхньому будинку в окрузі Лаундс, штат Міссісіпі, вранці в суботу, 25 березня.

Про це пише mirror.co.uk.

За словами поліції, з'ясувалося, що Браун та її чоловік посварилися та почали битися.

Фото: mirror.co.uk

Жінка стикнулася з жертвою, коли він намагався вийти з дому, і весь цей час транслювала суперечку в Мережі. Хоча на той час камера була спрямована в стелю, на задньому тлі можна почути, як пара сперечається, коли чути постріл.

Далі чутно жіночі крики і плач дитини. Пізніше прибули екстрені служби та констатували смерть Джеремі на місці події.

Увага 18+. Відео містить сцени насильства

Полісмени виявили пістолет калібру 9 мм та інші речові докази.

Повідомляється, що Браун заарештували.

Фото: mirror.co.uk

"Між Брауном та жертвою була історія домашнього насильства. Це було трагічне та безглузде вбивство, і наші думки та молитви звернені до сім'ї жертви. На щастя, Браун перебуває під вартою, і ми сподіваємося, що система кримінального правосуддя притягне її до відповідальності", - прокоментував шериф Едді Гокінс.

Розслідування триває.

Нагадаємо, у Великій Британії жінка вкоротила собі віку після того, як встановлена після пологів хірургічна сітка викликала у неї проблеми з нетриманням сечі. Вона страждала від болю декілька років.

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