Жінка вбила свого домашнього улюбленця, а потім з'їла його

39-річна Емма Паркер, наркозалежна з Англії, ножем розрізала свого хом'яка на дві частини, після чого з’їла свого домашнього улюбленця. Цю сцену знімав чоловік, який голосно сміявся і говорив: “Ти хвора сволота”.

Про це повідомляє британське видання Mirror.

Жахливі кадри потрапили в Інтернет, після чого надійшло повідомлення про цей випадок до Королівського товариства запобігання жорстокому поводженню з тваринами (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), яке сповістило поліцію.

На слуханнях Емма Паркер визнала, що саме вона фігурує на цьому відео. Вона розповіла правоохоронним органам, що допомогла померти хом’ячку на ім’я Нібблз після того, як його вкусила одна з її собак.

Жінка також зізналася поліції, що інцидент стався у неї вдома в травні минулого року, але відмовилася розкрити особу людини, яка її знімала.

Ветеринар із 27-річним стажем, переглянувши відео, дійшов висновку, що домашня тварина зазнала як фізичної, так і психологічної травми, оскільки хом’яки – тварини, які можуть відчувати страх.

Ветеринар додав, що за всю свою кар'єру він ніколи не чув, щоб хом'як кричав так, як Нібблз, коли власниця розрізала його на дві частини.

Відправлена до суду Емма Паркер зізналася, що завдала непотрібних страждань тварині, яка захищається законом.

За свій вчинок жінку в середу, 8 березня, засудили до 12 місяців позбавлення волі.

