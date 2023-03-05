Жінка вбила трьох членів своєї родини, зокрема, дитину, а потім скоїла самогубство

Жінка розстріляла трьох членів своєї родини, а також поранила свою доньку.

В американському штаті Огайо Тереза Кейн вбила трьох членів своєї родини у лютому цього року, а потім скоїла самогубство.

Про це пише NBC News.

Офіс шерифа округу Клермонт повідомив, що 46-річна Тереза Кейн вбила Ітана Кейна – 13 років; Стівена Кейна – 50 років і Вільяма Фелтона – 74 роки.

Серйозні поранення під час стрілянини також отримала 20-річна Саманта Кейн, проте вона вижила. Її доставили до місцевої лікарні, де вона перебуває у критичному, але стабільному стані.

Як розповіли у поліції, стрілянина сталася 27 лютого зранку, саме у той момент, коли держпрацівники прибули до будинку жертв, щоб "вручити цивільні документи". Поліція не уточнює, що це за державна служба.

"Коли ми наближалися до будинку, всередині було чути численні постріли. Неодноразові спроби зв’язатися з мешканцями були безуспішними", – йдеться у заяві офісу шерифа округу Клермонт.

У будинку виявили п'ятьох людей – четверо були мертві, одна людина вижила.

Ґрунтуючись на попередніх звітах про розтин жертв, поліцейські вважають, що Тереза Кейн вбила трьох членів своєї сім’ї та поранила свою доньку, перш ніж померти від вогнепального поранення, завданого собі.

Мотив Терези Кейн залишається не зрозумілим.

У поліції зазначили, що свідчення Саманти, яка вижила після стрілянини допоможуть детективам знайти відповіді щодо мотивів.

Нагадаємо, дитина померла через заражений бактерією молоковідсмоктувач.

Читайте також: