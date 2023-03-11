Жінка відсудила в ексчоловіка 204 тисячі євро за 25 років неоплачуваної домашньої роботи

Шлюб пари регулювався режимом розподілу власності. Там було зазначено, що заробіток кожної із сторін належить лише їм.

Суд в Іспанії зобов'язав чоловіка виплати його колишній дружині 204 тисячі євро за 25 років неоплачуваної домашньої праці.

Про це пише The Mirror.

Суддя Лаура Руїс Аламінос під час засідання встановила, що Івана Морал, яка ділить двох дочок зі своїм колишнім чоловіком, повністю відповідала за утримання їхнього будинку, доки пара була одружена від червня 1995 року до грудня 2020 року.

У зв'язку з цим суддя розрахувала виплату, виходячи з мінімальної місячної заробітної плати за чверть століття подружнього життя.

Шлюб пари регулювався режимом поділу власності, де вказувалося, що все, що заробляє кожна зі сторін, належить лише їм. Це означає, що в цьому випадку дружина не мала б доступу до багатства, нажитого за роки шлюбу.

Після того, як пара одружилася, Морал, як повідомляється, присвятила себе "в основному дому, що означало турботу про будинок, сім'ю та все, що з цим пов'язано".

Нагадаємо, у Рівному жінка відсудила у свого колишнього чоловіка 5 тис. грн через те, що він під час сварки вкусив її за ногу.

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