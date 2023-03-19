Жінка вигадувала то зґвалутвання, то вагітність: навіщо вона це робила

У США співробітницю Стенфордського університету заарештували та звинуватили у брехні. Жінка заявила, що її нібито двічі зґвалтували у кампусі минулого року.

Про це пише CBS News.

"Співробітницю було ідентифіковано як 25-річну Дженніфер Ґріс із Санта-Клари, яка вказана на веб-сайті університету як керівник центру житлового обслуговування. Прокуратура округу Санта-Клара повідомила, що Ґріс було заарештовано, її звинувачують у неправдивих свідченнях та висувають ще ряд звинувачень", - йдеться у повідомленні Офісу прокуратури.

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Згідно із заявою для преси Офісу прокуратури, 9 серпня 2022 року Ґріс розповіла медсестрі із судово-експертної комісії у Стенфордському госпіталі, що її зґвалтували у вбиральні Munger Residence Hall, описавши невідомого нападника як "20-річного темношкірого чоловік". Ґріс повідомила, що нападник підійшов до неї, коли вона йшла до своєї машини, припаркованої у гаражі, схопив її, наказав не кричати та зґвалтував.

Ґріс сказала медсестрі, що не хоче, щоб поліція зв’язувалася з нею в цей час, хоча вона підписала форму згоди, визнаючи, що медсестра є уповноваженою особою, яка повинна повідомити правоохоронні органи.

7 жовтня 2022 року Ґріс знову пішла до Стенфордської лікарні, щоб пройти ще одну експертизу щодо зґвалтування, сказавши медсестрі, що вона поверталася з обіду до свого кабінету, і невідомий чоловік схопив її за руку, силою заштовхав у комірчину в підвалі та зґвалтував її, повідомили в Офісі прокуратури. Вона описала ґвалтівника як темношкірого чоловіка, худорлявого, молодого – близько 20 років, понад 1,80 зростом. Ґріс знову підписала форму згоди, визнаючи, що медсестра є уповноваженою особою.

Прокуратура заявила, що розслідування Стенфордського департаменту громадської безпеки показало, що Ґріс нещодавно подала скаргу про сексуальні домагання проти свого колеги, який відповідає опису ймовірного ґвалтівника. Ґріс розповіла знайомій, що мала стосунки з цим чоловіком і нібито зазнала сексуального насильства з його боку, завагітнівши двійнею. Ґріс також нібито стверджувала, що перенесла викидень. У прокуратурі заявили, що розслідування показало, що на той момент вона не була вагітною.

Жоден з результатів експертизи не узгоджувався з історіями жінки, повідомили в Офісі прокуратури.

Офіс прокуратури повідомив, що Ґріс двічі подала заяву, засвідчуючи, що вона зазнала сексуального насильства, щоб отримати державні гроші від Каліфорнійської ради з питань жертв злочинів. Водночас жінка розуміла, що може отримати покарання за неправдиві свідчення.

Повідомлення про зґвалтування викликали паніку в кампусі та заворушення.

У січні слідчий з Офісу прокуратури провів допит Ґріс, під час якого вона написала листа з вибаченнями жертві, яку вона назвала своїм нападником.

Тепер на жінку чекає суд.

Нагадаємо, під Києвом чоловік намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні ТРЦ.

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