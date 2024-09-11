Жінка витратила 10 років і $20 тис. на підготовку своєї сім'ї до Третьої світової війни

Мама трьох дітей зі США витратила десять років і близько 20 тис. доларів на медичне обладнання, електрику та продукти харчування для своєї сім’ї на випадок надзвичайної ситуації, як-от Третя світова війна чи інша пандемія

Про це пише Mirror.

У зв’язку з пандемією, міжнародними конфліктами і "заворушеннями в США" жінка каже, що робить усе можливе, аби підготуватися.

Жінка створила запас медичного приладдя, електротоварів, ліків, продуктів харчування, яких вистачить на цілий рік для її родини.

Пояснюючи свій план під час нещодавнього виступу на YouTube, Крістал сказала: "Я готуюся до всього: до того, що мережа завалиться й електрику відключать, до пандемії, громадянської війни, заворушень або Третьої світової війни. Ми завжди готуємося до найгіршого сценарію і завжди сподіваємося на найкращий".

Разом із чоловіком Дереком вона виховує 12-річну та 11-річних доньок, а також 7-річного сина.

Крістал каже, що її дідусь навчив вирощувати їжу, а бабуся вчила її зберігати і консерувати. Тепер вона вчить своїх дітей, як готуватися, а також ділиться порадами з різних аспектів підготовки в соціальних мережах. Крістал зібрала понад 2,5 мільйона лайків на своїй сторінці в TikTok , де вона відома як "Королева судного дня".

Головна мета жінки — зібрати запаси на п'ять років виживання, а після цього — повністю перейти на автономне харчування. Вона збирає овочі, вирощені на своєму городі, і консервує їх у банках. Крістал пояснила, що відокремлює свою звичайну комору від запасів надзвичайних ситуацій, і якщо коли-небудь використовує щось із свого набору "Судного дня", то швидко замінює це на нове.

"Громадянські заворушення — одна з багатьох причин, через які ми готуємося. Тут, у США, ми бачимо, як заворушення і протести стають частішими з кожним днем, і це не те, на що ми хочемо наразити свою сім'ю. Мій чоловік завжди вважав, що це (заняття дружини – Ред.) трохи перебір", — каже Крістал.

"Моя думка змінилася через пандемію — побачивши хаос. Це вміння, яке ми повинні передати нашим дітям, колегам, друзям тощо", — каже її чоловік Дерек.

Багато людей у захваті від підготовки Крістал. На YouTube одна людина сказала: "Це називається дорослішання. Нам усім потрібно трохи цим зайнятися".

Раніше ми розповідали про чоловіка, який продав "власне життя" та купив віддалений тропічний острів.

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