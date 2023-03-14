Жінка виявила та розбудила 180-кілограмового алігатора у своєму басейні (фото)

До проблеми рептилій, яких виловлюють і присипляють, долучилися екозахисники.

В США, у Флориді, жінка побачила у своєму басейні 400-фунтового (181 кг) алігатора.

Про це пише ladbible.

Як зазначає джерело, останнім часом у Флориді спостерігають нашестя алігаторів. Вони почали з’являтися по всьому штату. Тож, жінка в Стоун-Айленді, побачивши величезну рептилію просто в своєму басейні, одразу викликала рятувальників.

Фото: FOX 35 Orlando

Служба приспала величезного звіра.

"Слава богу, я не відкрила двері і не випустила своїх собак до басейну", - повідомила господарка.

Водночас до проблеми алігаторів, яких виловлюють і присипляють, долучилися екозахисники.

Згідно з даними флоридської компанії The Wildlife Whisperer, яка займається моніторингом дикої природи, Флоридська комісія з охорони риби та дикої природи заснувала Державну програму захисту від алігаторів (SNAP), щоб вирішити проблеми щодо "неприємних алігаторів", яких піддають евтаназії.

"Алігаторів у Флориді піддають евтаназії, а не переселяють. Це пов’язано з тим, що переселені алігатори зазвичай намагаються повернутися туди, де вони спочатку потрапили в пастку, створюючи проблеми на цьому шляху, і їх стає важче відловити. Переселення на велику відстань також не є відповіддю. Це може створити потенційні проблеми для популяції алігаторів, які вже там живуть, включаючи конфлікти та травми, занесення хвороб і екологічні порушення", - зазначають екологи.

Тим часом жителів Флориди попереджають бути особливо пильними, оскільки погодні умови сприяють тому, що рептилії виходять на вулиці у пошуках їжі та пари.

Тим часом у США жінка вкрала яйце алігатора із зоопарку, а потім доглядала за рептилією на задньому дворі свого будинку.

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