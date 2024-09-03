Жінка влаштовувала лісові пожежі, щоб пофліртувати: як це закінчилось

Жінку видало те, що вона була присутня на обох місцях злочину.

У Греції затримали 44-річну жінку, яка двічі влаштовувала лісові пожежі, щоб поспостерігати за роботою рятувальників та пофліртувати з ними.

Про це пише yahoo.com.

За даними грецьких видань, 24 і 25 серпня жінка підпалила дві окремі пожежі на угіддях у селі Керасіца. Пізніше в заяві стверджувалося, що вона скоїла злочин, оскільки "їй подобалося спостерігати за пожежниками і фліртувати з ними". Згодом влада підтвердила, що порушниці загрожує тюремне ув'язнення і великий штраф.

Проте присутність жінки на місці обох пожеж викликала підозру в рятувальників. І тоді ж підозрювану затримали.

У повідомленні зазначено, що жінка отримала "трирічний умовний термін ув'язнення" за спричинення пожеж у Греції. Крім того місцевий суд оштрафував її на 1000 євро.

Лісові пожежі торкнулися лише невеликих ділянок землі, завдавши їм мінімальної шкоди. Пожежна служба швидко локалізувала полум'я і запобігла його поширенню.

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