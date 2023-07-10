Жінка впала в кому після пластичної операції – тепер у неї свідомість немовляти

У російському П'ятигорську 36-річна жінка впала у кому після після пластичної операції з корекції повік. Тепер у неї свідомість немовляти.

Про це пише Telegram-канал Baza.

Жінка на ім'я Олена за порадою свого лікаря запланувала пластичну операцію в міській клінічній лікарні П'ятигорська. Вона приїхала туди у квітні та здала всі необхідні аналізи. Медики не виявили протипоказань. 24 квітня Олена лягла на операційний стіл. Лікарі обіцяли, що процедура займе лише дві години.

Проте вже за пів години стан жінки різко погіршився. У неї впав рівень насичення крові киснем, почався анафілактичний шок і сталася зупинка серця. Так організм Олени зреагував на анестезію. За документами, лікарі провели реанімаційні заходи, а потім продовжили робити блефаропластику.

Рідним Олени медики сказали, що нічого страшного не сталося, – мовляв, її ввели в медикаментозну кому через судоми, і скоро вона прийде до тями.

Але після звичайної і популярної пластичної процедури жінка залишилася в комі першого ступеня – це стан ступору. Олена дихає за допомогою трубки, харчується теж. Її мозок майже активний.

Рідні Олени вважають, що стан дівчини – результат помилки медиків із П'ятигорська. За їхніми словами, пластичний хірург, яка проводила операцію, нарікає на анестезіолога-реаніматолога, яка відповідала за реанімаційні дії. Вона просто не виходить на зв'язок. Крім того, за версією близьких Олени, ще до операції попросили її підписати акт виконаних послуг. Сім'я жінки звернулася до МОЗ Росії та Слідчого комітету. Справа поки що на стадії перевірки.

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