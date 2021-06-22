Жінка, яка народила 10 дітей за один раз, опинилася у психіатричній лікарні

Адвокат жінки вимагає звільнення підзахисної через суд.

Мешканка Південно-Африканської Республіки Госіаме Сітхоле, яка раніше стверджувала, що народила 10 дітей за один раз, потрапила до психіатричної лікарні.

Як пише видання nypost.com, адвокат жінки впевнена, що її підзахисну утримують в лікарні насильно.

Адвокат Сітхоле також повідомила, що вона збирається домагатися її звільнення через суд. За словами підзахисної, персонал лікарні погано з нею обходиться: на неї кричали і навіть вдягли кайданки.

У той же час батько дітей Тебохо Цотеці, з моменту від'їзду Сітхоле в пологовий будинок, ні разу не бачив ні її, ні новонароджених. Він обдзвонив кілька лікарень, але жоден з лікарів не зміг підтвердити факт народження 10 дітей за один раз.

Після заяви Цотеці про те, що Сітхоле бреше про існування дітей, 17 червня її затримала поліція в будинку родича.

Співробітники поліції відвезли жінку до психіатричної лікарні для проведення обстеження.

"Я буду продовжувати тримати у таємниці місцезнаходження дітей. Ніхто не змусить мене розповісти, де вони", - заявила вона.

Раніше повідомлялося, що Госіаме Тамара Сітхоле народила 10 дітей на 29 тижні вагітності. На початку року УЗД показувало жінці, що у неї буде всього 6 дітей, наступне УЗД показало 8 малюків, але вона народила 7 хлопчиків і 3 дівчинки.

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