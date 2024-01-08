Жінка, яка перевершить Кім Чен Ина: погрози Південній Кореї та скандальні заяви про фейкові обстріли

У неділю, 7 січня, Північна Корея висміяла занепокоєння Південної Кореї щодо нібито випущених Пхеньяном напередодні близько 60 бойових артилерійських снарядів, заявивши, що ці навчання були інсценуванням.

Кім Йо Чжон, сестра верховного лідера ізольованого режиму, заявила, що повідомлення Сеула про обстріл насправді було підірваним вибуховим порохом, призначеним для імітації звуку 130-міліметрових снарядів.

Про це пише Newsweek.

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Ситуація на Корейському півострові — і без того напружена після минулорічних випробувань міжконтинентальних балістичних ракет, запусків шпигунських супутників і скасування військового пакту — ще більше загострилася в п'ятницю, 5 січня, коли Північна Корея звинуватила свого сусіда у вистрілі близько 200 артилерійських снарядів уздовж їхнього фактичного морського кордону, що викликало наказ про евакуацію на двох сусідніх південнокорейських островах.

Генеральний штаб північнокорейської армії, Корейської народної армії, заявив, що 6 січня її війська провели “оманливу операцію з імітації обстрілу”, після чого наступного дня було випущено загалом 88 снарядів у води поблизу розмежувальної лінії Жовтого моря, яка була встановлена згідно з угодою, що вже втратила чинність.

У заяві йдеться про те, що навчання не становили жодної загрози для Півдня.

“КНА не випустила жодного снаряду у відповідні води [в суботу]”, — сказала Кім Йо Чжон, який також є заступницею директора департаменту пропаганди однопартійної держави, в заяві, яку поширили північнокорейські державні ЗМІ.

“Військові гангстери [Південної Кореї] швидко заковтнули нашу наживку”, — сказала вона.

Кім похвалилася, що нібито “оманлива операція” мала на меті перевірити точність південнокорейських засобів виявлення: “Результат був очевидним, як ми і очікували”.

Вона попередила, що Північна Корея негайно завдасть військового удару по своєму південному сусідові в разі “навіть незначної провокації”.

Також 7 січня північнокорейська державна телерадіокомпанія KCTV випустила репортаж, який, за її словами, показав, що північнокорейські війська готуються до запуску вибухівки, а також окремі постріли вибухів на полігоні.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї висміяв заяву Кім як “комедійну, вульгарну пропаганду”, спрямовану на підрив довіри південнокорейців до своїх збройних сил.

Відносини між Південною Кореєю та КНДР

Ворожість між Сеулом і Пхеньяном зростає відтоді, як наприкінці листопада останній успішно запустив свій перший шпигунський супутник. Відтоді Кім Чен Ин пообіцяв вивести на орбіту ще три супутники-шпигуни цього року.

Цей запуск змусив Південну Корею частково призупинити дію знакової військової угоди 2018 року, спрямованої на послаблення напруженості між двома країнами, а Сеул оголосив про відновлення спостережних польотів над демілітаризованою зоною завширшки 2,5 милі, що розділяє дві країни.

Північна Корея відповіла повним виходом з угоди, що викликало взаємні погрози знищення у випадку, якщо будь-яка зі сторін буде спровокована.

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Незважаючи на припинення активних бойових дій понад сім десятиліть тому, Корейський півострів технічно залишається у стані війни, а мирний договір так і не був офіційно оформлений.

Південна Корея підтримує Договір про взаємну оборону зі Сполученими Штатами і приймає близько 28 500 американських військовослужбовців, які перебувають на передовій.

Нещодавно США активізували зусилля, щоб продемонструвати підтримку свого союзника на тлі агресивної позиції Північної Кореї, відправивши в липні минулого року вперше за 40 років підводний човен з ядерними балістичними ракетами до Південної Кореї.

Вашингтон, разом з союзником по договору Токіо, також відправив винищувачі і бомбардувальник B-52, здатний нести ядерну зброю, для участі в перших тристоронніх повітряних навчаннях США-Південна Корея-Японія, що відбулися в жовтні.

Минулого місяця, після того як Кім випробував найсучаснішу міжконтинентальну балістичну ракету свого режиму, здатну завдати ядерного удару по материковій частині США, три союзники здійснили ескортну місію бомбардувальників поблизу півострова, надіславши Пхеньяну чітке послання.

Президент США Джо Байден заявив, що ядерна атака Північної Кореї проти США або їхніх союзників “призведе до кінця” правління Кіма.

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