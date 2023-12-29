Жінка, яка померла на 40 хвилин, розповіла, що бачила (фото)

Жінка, яка була мертва сорок хвилин до того, як лікарі змогли її реанімувати, розповіла, що вона бачила.

Про це пише Metro.

Кірсті Бортофт готувалася до побачення зі своїм чоловіком Стю, коли він виявив її непритомною на дивані. Він викликав медиків. Попри те, що лікарі сказали її сім'ї, що вона має лише 6% шансів пережити це випробування, Кірсті вижила.

Вона сказала: "Перша ніч була вирішальною, і вона минула не дуже добре, коли Стю сказали, що він повинен підготуватися до того, що я не виживу".

Кірсті Бортофт / Фото: SWNS

Жінка пережила декілька зупинок серця і була введена в медикаментозну кому.

"Ніхто на той момент не знав, що відбувається, крім моїх найближчих родичів, але моя подруга-екстрасенска зв'язалася з моєю сестрою і запитала, що відбувається. Вона сказала, що мій дух був у її вітальні, і я просила її написати списки для моїх хлопчиків та батька. Я сказала подрузі, що моє тіло руйнується, і я не думала, що зможу повернутися до нього, але вона була сувора зі мною і наказала мені повернутися. Тим часом у лікарні моїй родині сказали готуватися до кінця", - поділилася жінка.

Кірсті та Стю / Фото: SWNS

Коли медики вирішили вивести її зі штучної коми, Кірсті сказала, що отямилася "миттєво" і попросила покликати Стю.

Ще більш дивовижно те, що пошкодження її легень і серця практично не були виявлені під час сканування всього через декілька тижнів після того, як у неї виникли проблеми зі здоров'ям.

Кірсті сказала: "Я згадую, що, повернувшись нарешті у своє тіло, я точно знала, що мені потрібно зробити, щоб зцілитись, ніби завантажила інформацію. Я зрозуміла, що я не вмираю, тіло продовжує рухатись, і що моя місія тут ще не закінчена. Я сказала лікареві, що вилікувала свої легені, і він запитав, як, тому я поділилася своєю історією. Я пішла, відчуваючи радість та натхнення щодо свого одужання".

Кірсті та Стю / Фото: SWNS

Нагадаємо, жінка розповіла про маловідомий симптом смертельної хвороби. Вона не знає, скільки їй залишилося жити.

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