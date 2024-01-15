Жінка, яка відрізала чоловікові пеніс і змила його в унітаз, просить вийти із в'язниці (фото)

Жінка, яка у пориві ревнощів відрізала своєму чоловікові пеніс, у розпачі звернулася з проханням вийти із в'язниці.

Про це пише Daily Star.

34-річна Даяне дос Сантос Фаріас перебуває під слідством за підозрою в замаху на вбивство після того, як вона здійснила жорстокий напад 22 грудня в Атібаї недалеко від Сан-Паулу, Бразилія.

Вона нібито заманила свого партнера в їхню спальню, пообіцявши збочений секс, а потім прив'язала його руки і ноги до ліжка своєю білизною і відрізала йому чоловічу гідність бритвою.

Даяне Фаріас із чоловіком / Фото: CEN

Потім мстива дружина сфотографувала геніталії, перш ніж викинути їх до унітазу та змити. Пізніше вона здалася місцевій поліції та заявила, що зробила це після того, як переконалася, що її чоловік переспав із її 15-річною племінницею.

Зараз Фаріас перебуває під вартою, де їй наказали залишатися протягом 30 днів, поки справа буде розслідуватися. Команда юристів жінки тепер подала заяву про вихід із в'язниці після того, як її чоловік пробачив їй жорстокий вчинок.

З проханням припинити її тимчасовий вирок 8 січня її адвокат Лукас Скардіно Фріс написав: "Жертва подій підтвердив в інтерв'ю свідчення обвинуваченої, а також заявив, що прощає її".

Даяне Фаріас / Фото: CEN

Неназвана жертва нападу раніше розповів про інцидент, заявивши, що "все сталося дуже швидко". Він сказав, що все відбулося у темряві і що він не розумів, що вона робить, доки не відчув, як Фаріас стиснула його геніталії.

"Потім я штовхнув її, поклав руку на орган, і з нього хлинуло багато крові, і запитав: "Чому це ти зробила?", - сказав він. Чоловік додав, що його дружина, з якою він прожив два роки, була "ревнивою" та "власницькою". За його словами, Фаріас під час люті навіть зламала свій новенький мобільний телефон.

"Вона сказала, що це погано для наших стосунків, але я ніколи б не подумав, що все може дійти до такої точки, вірно? Вона людина, яка назавжди вплине на моє життя. Але, як я весь час говорю, я вірю насамперед у Бога, і нічого в житті не відбувається без волі Бога. На жаль, так сталося, вона стала причиною цієї трагедії і розплачується за неї. Щодо того, чи пробачаю я їй, правда в тому, що Бог повинен пробачати, але так, з мого боку, вона пробачена", - зазначив він.

Даяне з чоловіком / Фото: CEN

Чоловік утримався від коментарів щодо звинувачень у тому, що він спав із родичкою-підлітком.

Після нападу чоловіка терміново доправили до місцевої лікарні на лікування, а його дружина швидко звернулася до правоохоронців. Прийшовши до місцевого відділення поліції разом із братом, вона заявила: "Доброго вечора, офіцере, я прийшла, бо щойно відрізала чоловікові пеніс".

На запитання, чому вона викинула геніталії, вона відповіла офіцерам, що зробила це після того, як почула, що їх можна пришити назад. Її заарештували та звинуватили у замаху на вбивство.

Даяне з чоловіком / Фото: CEN

Фаріас залишатиметься під вартою протягом 30 днів, поки влада розслідує інцидент. Її адвокат Лукас Скардіно Фрайс заявив, що домагається її звільнення під заставу.

Проте поліція не прокоментувала цю справу, окрім підтвердження розслідування та додавання того, що вони з'ясовують, чи могли між чоловіком та дівчиною існувати стосунки за взаємною згодою. Вік згоди у Бразилії – 14 років.

Розслідування триває.

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