Жінка, яка живе на цвинтарі, встановила гучну сирену, яка відлякує відвідувачів: фото

У Великій Британії спалахнув скандал, оскільки жінка, яка живе у будинку на цвинтарі встановила біля свого житла гучну сигналізацію, що лякає відвідувачів.

Про це пише mirror.co.uk.

На кладовищі Далрі в Единбурзі на тих, хто хоче пом'янути близьких, чекає небажаний сюрприз: ІТ-консультантка Філіпа Беррі встановила на своїй ділянці біля входу на цвинтар гучну сирену, щоб відлякати групу, яку вона звинувачує в домаганнях.

Філіпа Беррі купила будинок біля входу на кладовище у місцевої ради в 2016 році, і відтоді вона звинуватила у домаганням місцевого жителя Якоба Ассарссона, проти якого цього місяця вона отримала судову заборону від шерифа, яка забороняє активісту наближатися до будинку жінки.

Ассарссон очолює "Друзів кладовища Далрі" - громадську групу, яка добровільно прибирає територію кладовища. Беррі звинуватила не лише Ассарссона, але й усю групу в утисках і підключила систему відеоспостереження до сигналізації, яка спрацьовує щоразу, коли хтось наближається до неї на певну відстань.

Люди, які відвідують кладовище, шоковані тим, що одразу коли туди хтось йде - спрацьовує сигналізація.

"Я вважаю, що це неприємно і повністю суперечить тому, що можна очікувати на кладовищі. Як можна допустити, щоб цей шум продовжував порушувати те, що повинно бути мирним зеленим оточенням? Люди не повинні заходити на кладовище і чути виття сирени. Здається, її єдина мета - дратувати людей", - каже Ян Хантер, який регулярно на кладовищі відвідує могилу матері.

Будинок на кладовищі / Фото: Daily Mail

Жінка заперечує звинувачення людей та каже, що вона таким чином намагається вберегти своє майно і спокій. Вона зазначає, що так вчинити їй порадила поліція.

"У травні 2021 року я встановила більше камер відеоспостереження, оскільки виникли проблеми з людьми, які викидали собачі відходи через ворота мого приватного під'їзду. Також нещодавно сталися крадіжки з кладовища", - каже Філіпа Беррі.

Чоловік, якого жінка звинуватила у домаганнях каже, що він теж обурений діями Беррі та заперечує, що він домагався до неї.

"Кладовище Далрі є громадською землею, але пані Беррі ставиться до нього як до продовження своєї приватної власності. Вона встановила гучну зовнішню сирену, яка не має жодної охоронної функції для її будинку, але спрацьовує, коли хтось проходить через головні ворота кладовища", - каже Якоб Ассарссон.

Нагадаємо, у літаку, який летів з Дубровника до Дубліна, пасажири помітили біля вікна двометрову статую Діви Марії. Виявилось, що її намагався провезти один із паломників.

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