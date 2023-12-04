Жінка, якій вперше у світі зробили пересадження обличчя: трагічна історія Ізабель Дінуар

Жінка, якій пощастило отримати першу у світі трансплантацію обличчя, трагічно постраждала від наслідків своєї революційної операції.

Про це пише ladbible.com.

Ізабель Дінуар із Франції отримала жахливі травми, коли 2005 року її улюблений вихованець лабрадор роздер велику частину її нижньої частини обличчя.

Інцидент відбувся після того, як у Ізабель сталося передозування пігулками під час спроби самогубства. Собака, очевидно, знайшов її непритомну і у відчайдушній спробі розбудити її гриз їй обличчя. Коли мама двох дітей прокинулася, вона не могла повірити тому, що побачила в дзеркалі. Вона втратила губи, підборіддя та більшу частину носа.

"Я навіть уявити собі не могла, що це було моє обличчя, або моя кров, або, що собака зжував моє обличчя", - розповіла вона BBC 2012 року.

Ізабель терміново доправили до лікарні, але лікарі сказали їй, що її травми надто серйозні та складні, щоб їх можна було вилікувати стандартними методами реконструкції обличчя. Єдиним варіантом була повна трансплантація обличчя, але ця процедура ніколи раніше не проводилася через труднощі зі з'єднанням носа та рота. Попри все, операція минула добре.

"Від моменту, як я вперше побачила себе в дзеркалі після операції, я зрозуміла, що це перемога. Через всі пов'язки це мало не дуже хороший вигляд, але у мене був ніс, був рот — це було фантастично", - сказада Ізабель в інтерв'ю ВВС. "По очах медсестер я бачила, що це успіх".

Ізабель Дінуар / Фото: Getty Images

Однак її страждання були далекими від завершення. Одразу після революційної операції її почали переслідувати засоби масової інформації та люди, яких вона зустріла на вулиці. Вона продовжила: "Це було болісно. Я живу у маленькому містечку, тому всі знали мою історію. Спершу було нелегко. Діти сміялися з мене, і всі казали: "Дивись, це вона, це вона".

Вона сказала, що це змусило її почуватися "цирковою твариною".

На додаток до всього, тіло Ізабель почало відкидати її нове обличчя, через що 2015 року вона втратила "частину своїх губ". Їй також доводилося щодня приймати імунодепресанти, щоб запобігти розпаду обличчя, що зрештою послабило її імунну систему.

Вона померла від раку 2016 року у віці 49 років.

Попри труднощі, з якими вона стикнулася, операція Ізабель стала новаторським моментом у галузі трансплантації обличчя та проклала шлях для інших пацієнтів. 2020 року Джо ДіМео отримав першу у світі трансплантацію обличчя та двох рук після того, як пережив жахливу автокатастрофу, в результаті якої він отримав опіки третього ступеня 80 відсотків свого тіла.

Після першої у світі успішної спроби операції Джо знову може жити своїм життям. Він документує свій шлях трансплантації у TikTok, де має 137 000 підписників.

Нагадаємо, співачка шокувала, як філер спотворив її обличчя. Тепер вона носить протез.

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