Жінка, яку чоловік накачував наркотиками і знімав, як незнайомці ґвалтували її, постала перед судом

Відважна жінка з'явилася в суді, де її чоловіка звинувачують у тому, що він "накачав" її наркотиками і дозволив десяткам незнайомців зґвалтувати її, поки вона була непритомна.

Про це повідомляє Daily Star.

Передбачувана жертва, 72-річна Жизель П., відмовилася від анонімності і вперше з'явилася в суді. 71-річного Домініка П. звинувачують в організації жахливої мережі зґвалтувань, жертвою яких вона стала.

Його звинувачують у тому, що він через Інтернет-форум запрошував десятки чоловіків до свого будинку в Мазані, комуні департаменту Воклюз у регіоні Прованс-Альпи-Лазурний берег на південному сході Франції, а потім знімав на відео, як вони протягом дев'яти років ґвалтували його дружину.

Поліція розслідувала 92 випадки зґвалтувань, скоєних 72 передбачуваними нападниками, 51 з них зараз перебуває під слідством.

Головний підозрюваний раніше працював у французькій комунальній компанії EDF. Влада знайшла на комп'ютері Домініка сотні фотографій і відеозаписів зґвалтувань, на яких його дружина непритомна і перебуває у вразливому положенні.

Жизель / Фото: Getty Images

Розслідування також виявило, що Домінік використовував вебсайт coco.fr, нині закритий, для вербування чоловіків для участі в нападах. Пізніше він зізнався слідчим, що давав дружині потужні транквілізатори, щоб вона залишалася непритомною під час нападів.

Під час судового процесу з'ясувалося, що Домінік встановив суворі правила для чоловіків, які приходили до нього додому, наказавши їм не користуватися парфумами і тютюном, чистити нігті і мити руки в гарячій воді, щоб не розбудити його дружину.

Попри жахливий характер злочинів, судовий процес відбувається публічно на прохання Жизель. Її адвокат Антуан Камю заявив, що закритий судовий процес не є можливим, оскільки "саме цього хотіли б її нападники".

Жизель із сином і донькою у суді / Фото: Getty Images

Домінік також звинувачується у вбивстві та зґвалтуванні 1991 року, які він заперечує, та у спробі зґвалтування 1999 року, в якій він зізнався після проведення ДНК-тесту.

Домінік висловив сором і визнав свої дії, а його адвокатка, Беатріс Заварро, описала його поведінку як форму залежності. Очікується, що судовий процес, який розпочався 2 вересня, триватиме до 20 грудня.

Жизель, яка не пам'ятає про знущання, зараз стикається з болісним процесом переживання цих подій в суді. За словами її адвокатів, судовий процес буде "жахливим випробуванням", оскільки вона протистоїть злочинам, скоєним проти неї протягом останнього десятиліття.

Нагадаємо, у Польщі жінка познайомилась з чоловіком в соцмережах і на 5 років потрапила до полону. Всі ці роки її ніхто не шукав.

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