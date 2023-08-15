Жінка з двома вагінами, матками та шийками матки народила "диво-дитину" – фото

Угорська жінка, яка народилася з двома матками, двома вагінами та двома шийками матки, кинула виклик усім і в липні 2023 року народила "диво-дитину".

Про це пише nypost.com.

За даними Національного інституту охорони здоров'я, у 28-річної Адель Варги був діагностований синдром Херліна-Вернера-Вундерліха, надзвичайно рідкісне захворювання, яке часто може збільшити ризик ускладнень, таких як ендометріоз та безплідність.

Все життя в Адель була одна нирка, дві матки, дві шийки матки, одна "звичайна вагіна" та одна "сліпа" — отже, у неї дуже короткий канал.

Вона провела роки в болю, так і не дізнавшись про своє рідкісне захворювання, доки не стала дорослою.

"Від 14 років у мене були дуже болісні місячні, і я знала, що щось не так", - пригадала вона.

За ці роки вона відвідала декількох лікарів, щоб отримати відповіді, щоб пояснити муки, які вона зазнавала, і часто їй ставили неправильний діагноз.

У 20 років Варга сказала, що у неї діагностували дидельфіс матки, який Клівлендська клініка описує як рідкісне вроджене захворювання, при якому пацієнтка народжується із двома матками.

"У мене була звичайна піхва і сліпа піхва, а також друга шийка матки", - розповіла вона. "Цього не можна було побачити через мою сліпу піхву, яка була повна менструальної крові".

Варга перенесла операцію на вагінальній перегородці, в результаті якої було зроблено отвір, щоб кров могла витікати зі сліпої піхви, що зменшило її біль.

"Після цього мої місячні стали набагато терпимішими, а також я позбулася багаторічної бактеріальної вагінальної інфекції", — додала вона.

Втім, вона зіткнулася з іншою проблемою: знайти партнера, який розумів би її рідкісний стан, який міг би завадити їй виношувати дитину.

"У мене були трирічні стосунки, які обірвалися на початку 2020 року", - сказала вона. "Мій колишній був стурбований моїм станом та здатністю мати дітей".

Через декілька місяців після того, як її стосунки зійшли нанівець, вона зустріла свого чоловіка Балаша Пора.

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Через чотири місяці після початку стосунків пара почала намагатися завести дитину, хоча лікарі були стурбовані її станом. Після двох років негативних тестів на вагітність пара виявила, що у Варги хронічний ендометрит – запалення слизової оболонки матки – в обох матках. Але вона продовжувала стикатися з ще більшими ускладненнями зі здоров'ям, які завдавали їй болю.

"Я почала страждати від болів у спині з лівого боку, і одного разу це було так погано, що я подумала, що у мене каміння у нирках, тому мене терміново відправили на УЗД", — згадала вона.

У 28 років вона дізналася, що має одну нирку. Досі повні рішучості завести дитину, Варга та її чоловік спробували екстракорпоральне запліднення.

"Наша перша спроба ЕКО минула успішно, і ми були так шоковані, тому що навіть лікар-репродуктолог сказав, що не думає, що у нас все вийде", - сказала вона.

Адель з Балашем / Фото: Caters

Варга стверджує, що вона була "налякана протягом усієї вагітності", оскільки дитина росла в її лівій матці.

Адель Варга / Фото: Caters

"Було так дивно бачити, як мій живіт росте з одного боку", - поділилася вона.

Адель Варга / Фото: Caters

Жінка народила свою доньку Алісу на 36-му тижні 13 липня 2023 року за допомогою кесаревого розтину, тому що у неї розвинулася прееклампсія, серйозний стан артеріального тиску, що розвивається під час вагітності.

Адель з новонародженою донькою / Фото: Caters

Новоспечені мама та тато вдячні за "можливість стати батьками", але задоволені тим, що вони лише сім'я з трьох осіб.

Чоловік Адель з донькою / Фото: Caters

"Ми не плануємо заводити ще одну дитину, тому що вся вагітність була дуже напруженою, - сказала Варга, - а прееклампсія є генетичною, тому вона легко може повторитися".

Аліса / Фото: Caters

Нагадаємо, жінка дізналася про вагітність близнюками вже під час пологів. Вона народила на 30-му тижні вагітності.

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