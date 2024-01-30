Жінка з Мериленда виграла 50 тисяч доларів завдяки постійному використанню номерних знаків

Мешканка Меріленда – штату на сході США – виграла у лотерею 50 тисяч доларів завдяки постійному використанню номерних знаків.

Про це повідомляє видання USA Today.

"За даними Мерілендської лотереї, Маркіетта Робертсон з округу Принс-Джордж виграла 50 тисяч доларів США за прямою ставкою в 1 долар і 400 доларів за ставку в 50 центів. Вона придбала свій виграшний лотерейний квиток Pick 5 у компанії Marlton Liquors у Верхньому Мальборо. За продаж квитка бізнес отримає від лотереї бонус у розмірі 500 доларів", – пише видання.

12 січня номерні знаки Робертсон принесли їй перемогу в грі "Вибери 5".

"Я була удома, коли перевіряла свої квитки, і просто закричала, коли побачила, що виграла, – сказала Робертсон лотереї. – Я двічі перевірила за допомогою програми Lottery, а потім кинулася в обійми свого чоловіка".

Маркіетта отримала свій лотерейний приз у розмірі 50 тисяч доларів США в штаб-квартирі лотереї в Балтіморі 24 січня. Вона сказала, що планує використати гроші для оплати рахунків і заощадити решту.

Нагадаємо, раніше американка після виграшу в лотерею придбала будинок, але він згорів.

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