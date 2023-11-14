"Жінка з татауюванням квітки": встановили особу загиблої, тіло якої знайшли в Антверпені 1992 року

Тіло жінки, яке знайшли в бельгійському Антверпені 31 рік тому, вдалося ідентифікувати. Встановили, що загинула Рита Робертс, громадянка Великої Британії.

Про це пише The Guardian.

Справа про "жінку з татуюванням квітки"

Поліція звернулася до громадськості за допомогою у пізнанні 22 жінок, убитих за останні 50 років. Операцію "Впізнай мене" було розпочато у травні поліцією Бельгії, Нідерландів та Німеччини, Інтерполом та міжнародною поліцейською організацією. Було оприлюднено подробиці справ, які зазвичай доступні лише правоохоронним органам.

Справа про "жінку з татуюванням квітки" датується 3 червня 1992 року, коли її тіло було знайдене біля ґрат у воді річки Грут Шейн у районі Дерне в Антверпені. Короткий опис жінки:

вік від 20 до 50 років;

світлошкіра та темноволоса;

була одягнена у темно-синю, фіолетову та світло-зелену футболку з написами Splinter та 1990, сині тренувальні штани Adidas й темно-коричневі туфлі 40 розміру.

Однак її найяскравішою фізичною особливістю було татуювання на лівому передпліччі, що зображує чорну квітку із зеленим листям та написом R'Nick під ним. Саме це дозволило ідентифікувати тіло Робертс після того, як член її сім зв'язався з організацією та бельгійською владою через вебсайт "Впізнай мене".

У повідомленні зазначається, що Робертс був 31 рік, коли вона переїхала до Антверпена з Кардіффа в лютому 1992 року. Востаннє вона спілкувалася зі своєю сім'єю через листівку у травні того ж року. Її родичі поїхали до Бельгії та офіційно впізнали загиблу.

Сім'я Робертса зазначила, що ця новина була стала справжнім шоком для них. Її згадують як красиву людину, яка обожнювала подорожувати. Вона любила свою сім'ю, особливо племінників та племінниць, і завжди хотіла мати власну родину. Близькі загиблої вдячні, що вдалося дізнатися, що трапилося з нею.

"Нашу пристрасну, люблячу та волелюбну сестру жорстоко забрали. Немає слів, щоб по-справжньому висловити те горе, яке ми відчували тоді і відчуваємо досі. Вона мала здатність висвітлити кімнату, і куди б вона не пішла, вона була душею вечірки. Ми сподіваємося, що де б вона зараз не була, вона у мирі", - розповіли вони.

Генеральний секретар Інтерполу Юрген Шток наголосив, що операція є дуже важливою роботою. Такі випадки наголошують на життєво важливій необхідності об'єднання поліції у всьому світі, особливо коли йдеться про зниклих безвісти осіб.

"Через 31 рік невідомій убитій жінці повернули її ім'я, а її сім'ї вдалося дізнатися, яка її доля", - підсумував Шток.

Раніше в Україні знайшли тіло добровольця з Великої Британії, який зник місяць тому, – 36-річного Деніела Берка.

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