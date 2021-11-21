Жінка задихнулася під купою одягу, який впав на неї під час сну: подробиці трагічної смерті

Жінка задихнулася під купою одягу, який впав на неї під час сну: подробиці трагічної смерті

Жінка жила серед безладу.

У Гонконзі жінка померла у результаті того, що задихнулася під купою одягу, яке накопичилася у кімнаті.

Про це пише South China Morning Post.

Зазначається, що тіло 59-річної мешканки, засипане речами, виявив син загиблої. Медики, приїхавши на місце, констатували смерть жінки.

У спальні загиблої, як виявилося, були величезні гори одягу та різних речей, які сягали стелі. Через безлад їй доводилося спати не на ліжку, а на підлозі.

Попереднє розслідування поліції не виявило нічого підозрілого. За версією слідства, нещасний випадок трапився, коли речі впали на жінку, яка спала.

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