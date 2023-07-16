Жінка заснула в парку і не почула газонокосарки: рештки її тіла знаходили упродовж кількох днів

Родичі загиблої під час нещасного випадку бездомної жінки говорять про нешанобливе прибирання її останків.

В американському місті Модесто штат Каліфорнія знайшли мертвою 27-річну жінку, яка була бездомною та заснула у місцевому парку під час робіт з його благоустрою. Вона загинула, коли на неї наїхала газонокосарка.

Як повідомило видання ABC 10, трагедія сталася близько полудня, коли співробітник ландшафтної компанії косив траву трактором John Deere з причіпною косаркою.

Речник департаменту поліції Модесто сказала, що співробітник побачив тіло загиблої, коли проїхав через місце, де вона спала у високій траві. Він зателефонував у 911 та повідомив, що не побачив сплячої жінки.

Жертву нещасного випадку було ідентифіковано як 27-річну Крістін Чавес, яка не мала постійного місця проживання. Вона була оголошена мертвою на місці події.

Видання Fox 40 повідомило, що горе членів сім’ї загиблої посилилося тим, що вони назвали “нешанобливим, невдалим прибиранням” її останків.

“Вони залишили великі шматки її всюди, просто прикривши травою. Це було жахливо”, — сказала сестра жертви Розалінда.

Батько загиблої розповів, що він знайшов на місці трагедії шматки кісток, черепа та зубів доньки навіть через кілька днів після її смерті.

Родина загиблої жінки вважає, що причиною недбалого поводження з її останками могло бути те, що жертва була бездомною.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах жінка, яка косила газон, серйозно постраждала, коли підтягувала косарку до себе. Момент, коли газонокосарка відрізала жінці палець на нозі, виклали у соціальній мережі "TikTok".

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