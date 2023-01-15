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Жінка, засуджена до страти через повішення, вдавилася їжею і померла

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Жінка, засуджена до страти через повішення, вдавилася їжею і померла

Фото: pixabay.com

49-річна жінка була засуджена за вбивство двох чоловіків ще у 2009 році.

Жінка, засуджена до смертної кари за вбивство у 2009 році, вдавилася їжею і померла. 

Про це в неділю, 15 січня, повідомило видання The Japan Times з посиланням на міністерство юстиції Японії. 

49-річна жінка була засуджена за вбивство та пограбування двох чоловіків ще у 2009 році.

Вирок набув законної сили у 2017 році. Відтоді вона чекала на страту через повішення, перебуваючи в центрі ув’язнення у місті Хіросімі.

Під час прийому їжі увечері в суботу вона подавилася і була доставлена із в’язниці до лікарні. Медики не змогли врятувати життя смертниці.

В Японії засудженим до смертної кари не повідомляють дату страти. Коли нарешті з міністерства юстиції приходить постанова про примусове виконання вироку, більшості залишається жити лише кілька годин. 

Японія є однією з небагатьох промислово розвинених країн, де досі застосовують смертну кару. 

Правозахисники та ЄС роками засуджували застосування Японією страт та умови ув’язнення.

Зараз в Японії засуджено до смертної кари 105 осіб.

Нагадаємо, в суботу, 7 січня, в Ірані стратили ще двох учасників протестів, які охопили країну після смерті 22-річної Махси Аміні після її затримання так званою "поліцією моралі". 21-річний Мохаммад Мехді Карамі та 20-річний Сейєд Мохаммад Хоссейні були повішені.

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Дата публікації
Перегляди
725
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