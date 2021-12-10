Жінка заїхала на авто в Ніагарський водоспад: поліція припускає самогубство

Рятувальники на гелікоптері витягли тіло загиблої із затонулого авто. Для цього водолаза спускали з гвинтокрила на канаті.

Жінка, яка затонула у своєму автомобілі в замерзаючому Ніагарському водоспаді, навмисне в'їхала у воду.

Про це інформує Daily Mail.

Поліція заявила, що трагедія сталася не в результаті аварії. Правоохоронці припускають, що 60-річна жінка хотіла покінчити життя самогубством. Спочатку розглядався варіант ДТП, адже дороги у цьому районі були слизькими, тому що випав невеликий сніг.

A car went into the Niagara River at the brink of the falls near Prospect Point. They are waiting on a helicopter to recover. #NiagaraFallsUSA pic.twitter.com/Ee0fq6gZbF — Sharon Cantillon (@SharonCantillon) December 8, 2021

Машина рухалася річкою у бік прірви, поки не застрягла за 45 метрів від краю водоспаду. Рятувальники на гелікоптері витягли тіло загиблої із затонулого авто. Для цього водолаза спускали з гвинтокрила на канаті. Рятувальна операція була небезпечною через крижаний вітер.

Автомобіль майже повністю затоплений і досі перебуває у воді: видно тільки частину даху та відкритий багажник.

Ніагарський водоспад, розташований на кордоні між північною частиною штату Нью-Йорк і Канадою, приваблює як сміливців, які намагаються обдурити смерть, так і самогубців.

Нагадаємо, що американець спалив свій будинок, намагаючись вигнати змій.