Жінка займалась сексом із 720 партнерами: вона розповіла, як це вдалось

Андреа каже, що вона підтримує "вільні стосунки".
У Великій Британії 53-річна блогерка Андреа Саншайн займалась сексом із 720 партнерами. Вона розповіла, що їй подобається кохатись, як з чоловіками, так і з жінками.
Про це пише dailystar.co.uk
Андреа з Лондона має понад 420 тисяч підписників в Instagram. Жінка каже, що вона не соромиться свого активного сексуального життя. Блогерка зазначає, що секс для неї - це як "пальне".
"Звичайно, мені було весело. Секс - це моє паливо", - каже жінка.
Бісексуальна інфлюенсерка почала розслаблятися в сексі після розлучення близько 18 років тому. Вона спала з понад 720 людьми, як з чоловіками, так і з жінками, оскільки їй подобається бути активною як у спальні, так і поза нею.
Хоча у неї було багато стосунків на одну ніч, Андреа задоволена своїми інтрижками на даний момент.
Вона стверджує, що зустрічається з 3-5 людьми на тиждень, і за останні три роки у неї була ціла низка вільних стосунків. Андреа не соромиться цього та відверто розповідає про вільні стосунки.
"Я впевнена у собі людина та пишаюсь тим, чого я досягла за останні 53 роки життя. Я вірю, що на додаток до цього, я можу допомогти людям відчути себе більш комфортно у власній шкірі, щоб прийняти свою сексуальність. Я відкрила позитивну дискусію про те, що кожен думає про власну сексуальну свободу", - зазначає Андреа.
Нагадаємо, у Великій Британії покарали чоловіка, який зайнявся сексом із заміжньою жінкою. Він відправив інтимне відео її матері та чоловіку.
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