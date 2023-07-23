Жінка займалась сексом із 720 партнерами: вона розповіла, як це вдалось

У Великій Британії 53-річна блогерка Андреа Саншайн займалась сексом із 720 партнерами. Вона розповіла, що їй подобається кохатись, як з чоловіками, так і з жінками.

Про це пише dailystar.co.uk

Андреа з Лондона має понад 420 тисяч підписників в Instagram. Жінка каже, що вона не соромиться свого активного сексуального життя. Блогерка зазначає, що секс для неї - це як "пальне".

"Звичайно, мені було весело. Секс - це моє паливо", - каже жінка.

Бісексуальна інфлюенсерка почала розслаблятися в сексі після розлучення близько 18 років тому. Вона спала з понад 720 людьми, як з чоловіками, так і з жінками, оскільки їй подобається бути активною як у спальні, так і поза нею.

Хоча у неї було багато стосунків на одну ніч, Андреа задоволена своїми інтрижками на даний момент.

Вона стверджує, що зустрічається з 3-5 людьми на тиждень, і за останні три роки у неї була ціла низка вільних стосунків. Андреа не соромиться цього та відверто розповідає про вільні стосунки.

"Я впевнена у собі людина та пишаюсь тим, чого я досягла за останні 53 роки життя. Я вірю, що на додаток до цього, я можу допомогти людям відчути себе більш комфортно у власній шкірі, щоб прийняти свою сексуальність. Я відкрила позитивну дискусію про те, що кожен думає про власну сексуальну свободу", - зазначає Андреа.

Нагадаємо, у Великій Британії покарали чоловіка, який зайнявся сексом із заміжньою жінкою. Він відправив інтимне відео її матері та чоловіку.

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