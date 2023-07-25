Жінка живе у найвіддаленішому селі у світі і літає понад 300 км, щоб забрати їжу на виніс – фото

Вона все своє життя прожила далеко від цивілізації.

Жінці, яка живе в одному з найвіддаленіших сіл світу, де немає ні магазинів, ні ресторанів, доводиться летіти за понад 300 км, щоб купити їжу на виніс.

Про це пише Mirror.

25-річна Саліна Олсворт прожила в Порт-Олсворті, Аляска, США, все своє життя після того, як її прабабуся і дідусь, Бейб і Мері Олсворти, переїхали туди в 1940-х роках.

Єдиний спосіб дістатися до села — на невеликому літаку, тому що там немає ні доріг, ні супермаркетів, ні лікарень, ні пабів, а найближче місто, Анкорідж, розташоване за годину їзди. Його населення становить лише 186 осіб, а у туристичний сезон воно збільшується приблизно до 400 осіб.

Саліна Олсворт / Фото: Salina Alsworth / SWNS

Сім'я Саліни керує курортом Lake Clark Resort, який щороку відвідують сотні відвідувачів. Чоловік жінки, 23-річний Джаред Річардсон, гід-рибалка, був одним із багатьох туристів, які відвідують село.

Пара познайомилася, коли Джаред працював на курорті. Пропрацювавши декілька днів в Анкориджі, Саліна захотіла подарувати чоловікові щось особливе, коли повернеться додому.

Саліна Олсворт з чоловіком / Фото: Salina Alsworth / SWNS

Вона взяла італійську їжу на виніс, щоб вони з Джаредом могли влаштувати побачення.

Саліна сказала: "Спільнота Port Alsworth була заснована моїми прабабусею та дідусем. Тут мешкає п'ять поколінь нас. Це дуже віддалене місце для життя – сюди немає доріг. Єдиний спосіб дістатися сюди — невеликим літаком. Мені подобається простота життя тут. Ви можете спостерігати, як лосі бігають вашим садом або ведмеді плавають в озері. Я працювала в Анкориджі чотири дні, летіла додому та хотіла привезти щось особливе. Все це того вартувало, оскільки у нас із нареченим було найкраще побачення за вечерею на нашому ганку — політ на літаку того вартував".

У селі немає ресторанів та магазинів / Фото: Salina Alsworth / SWNS

У 1940-х роках людей запросили жити на Аляску до садиби.

Бейб і Мері повинні були довести, що вони можуть жити самостійно, а натомість уряд надав їм землю. Прабабуся і дідусь Саліни були двома з перших людей, які жили в Порт-Олсворті, тому село названо на їхню честь.

Мешканці покладаються на найближче місто, Анкорідж, для постачання, до якого може складно дістатися — залежно від погодних умов.

Саліна сказала: "Сніг та туман є важливим фактором, тут немає лікарень. У нас є невелика клініка, в якій роблять основні речі, але якщо у вас є дитина чи вам потрібна операція, вам потрібно дістатися туди літаком. Єдиний магазин, який ми маємо, — це наш маленький сувенірний магазин на курорті моєї родини. Тут немає театрів, барів та ресторанів. У нас дві кав'ярні, але вони єдині у місті. Зима — дуже складний час, ми так віддалені, і все, що походить від літаків, снігових бур та туману, є для нас справжньою проблемою. За певних погодних умов можуть літати лише певні типи літаків - ви можете прожити до тижня без літаків".

Саліна з чоловіком / Фото: Salina Alsworth / SWNS

Попри безліч проблем, Саліна сказала, що не планує переїжджати зі своїм чоловіком.

"Я дуже вдячна, що знайшла чоловіка, який хоче тут жити. Ми зустрілися на курорті моєї родини та одружилися у травні 2020 року. Він у захопленні від способу життя на Алясці — ми сподіваємося отримати власну ділянку землі та збудувати власний будинок", - поділилася жінка.

Нагадаємо, чоловік, якому давали 9 місяців життя, прожив ще 45 років після переїзду на острів "блакитної зони". Він повернувся додому та чекав смерті.

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