Жінка зі "слоновою шкірою" шокувала алергією на вініри – фото

Вона пів року не могла зрозуміти, у чому ж справа.

Жінка з Великої Британії приголомшила історією про алергічну реакцію на вініри, на які витратила понад 1200 доларів.

Про це пише nypost.com.

29-річна Лілі Ліндсей вирішила пройти процедуру після того, як все життя соромилася своєї усмішки, особливо двох передніх зубів. У серпні минулого року вона таки здійснила свою мрію.

Лілі Ліндсей / Фото: SWNS

Вона була у захопленні результатом процедури, але через два тижні сталося те, змінило її життя. Через вініри її шкіра стала дуже сухою і лущилася, як шкіра слона. Жоден лікар не міг їй допомогти, тому жінці довелося приймати антидепресанти.

Лілі Ліндсей / Фото: SWNS

Стан її шкіри згодом погіршувався, і в цей момент лікарі дійшли висновку, що у неї загострилася екзема, і прописали їй стероїдний крем.

"День за днем моє обличчя ставало все більш твердим, червоним та свербіло. Під пахвами було так боляче, що я навіть не могла опустити руки або прийняти душ", - поділилася вона.

Лілі Ліндсей / Фото: SWNS

Лілі спробувала все, що могла, щоб охолодити запалену шкіру. Вона випробувала нові дієти та креми, але зрештою нічого не допомогло. Це вплинуло особливо на психічне здоров'я. Ліндсей стверджувала, що її власна мама не могла дивитися на неї.

"Я не могла виконувати свою роботу, я не хотіла бачити свого хлопця... Мене не турбували подібні почуття. Я була така незадоволена тим, який я маю вигляд. Дійшло до того, що я просто не хотіла більше тут перебувати. Я почувалася невдахою", - розповіла жінка.

Лілі Ліндсей / Фото: SWNS

До січня алергія почала атакувати її імунну систему, спричиняючи запаморочення, дзвін у вухах та чорні цятки в очах.

Вона почала збирати докупи ідею про те, що її симптоми могли бути пов'язані з вінірами, оскільки вони почалися через два тижні після процедури.

Лілі Ліндсей / Фото: SWNS

Пізніше аналіз крові показав, що запалення було всередині її тіла, а не на шкірі, і було спричинене смолою, яка використовується в штучних зубах.

"Алергічні реакції на композитні вініри, як правило, спричинені смолою, яка використовується в цих продуктах", - сказала SWNS експертка в галузі охорони здоров'я, докторка Гелен Еванс-Гавеллс. "Зазвичай це спричиняє контактний дерматит. Це може проявлятися подразненням у місці встановлення вінірів або виразками у роті. Іноді можуть виникнути такі реакції, як екзема чи набряк очей".

Лілі Ліндсей / Фото: SWNS

На щастя, Ліндсей змогла повернутися до дантиста, щоб видалити їх. Усі витрати зголосився покрити лікар.

Тепер її обличчя повністю відновилося.

Лілі Ліндсей / Фото: SWNS

Однак тепер Лілі закликає інших бути обережними, перш ніж ставити вініри.

"Я ніколи не пригадую, щоб бачила або підписувала щось, що говорило б про те, що в мене може бути алергічна реакція - люди про це не думають. Нам необхідно забезпечити такий же рівень реклами композитних вінірів і м'яких пломб, як і гель-лак для нігтів - стоматологам необхідно рекламувати ризики", - додала вона.

Нагадаємо, жінка зі зростом 168 см зробила операцію з подовження ніг через свого бойфренда. Вона показала, який має вигляд.

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