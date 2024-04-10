Жінка знайшла у своєму авто тіло розшукуваного за вбивство сексуального злочинця: "Я травмована"

Жінка залишилася травмованою після того, як знайшла розкладене тіло розшукуваного за вбивство сексуального злочинця, який переховувався у її фургоні.

Про це пише New York Post.

66-річна Нікі Кілі-Шир розповіла, що її "щодня мучать спогади" відтоді, як вона знайшла тіло зниклого злочинця Річарда Скетчарда у місті Вотчет, графство Сомерсет, Велика Британія, о 14 годині 4 квітня.

Нікі Кілі-Шир / Фото: SWNS

70-річний чоловік був об'єктом полювання поліції через вбивство 61-річної Келлі Феєрс у своєму будинку в Майнхеді 15 жовтня 2023 року.

Келлі і Річард зустрічалися напередодні ввечері після знайомства в онлайн-застосунку, але рано вранці Скетчард викликав до себе додому лікарів швидкої допомоги, повідомивши, що Келлі критично хвора. Парамедики констатували смерть Келлі о 4:15 ранку.

Поліція поговорила зі Скетчардом, але коли вони повернулися для подальшого допиту наступного дня, він зник – востаннє його офіційно бачили 16 жовтня у Вотчеті.

Нікі Кілі-Шир з міста Тонтон, графство Сомерсет, зачинила свій фургон на зиму, а нещодавно вирушила до Вотчета, щоб підготувати його до літа. Відчинивши двері автомобіля, Нікі відчула неприємний запах.

Жінка знайшла у своєму фургоні труп убивці / Фото: SWNS

Вона помітила на підлозі тіло на ранній стадії розкладання, в якому пізніше впізнала сексуального злочинця Скетчарда.

"Я відчинила двері і відчула, що щось не так – подумала, що, можливо, хтось намагався проникнути всередину. Відчинивши їх, я нахилилася, щоб відкрити другу клямку, і тут побачила голову і плечі, що стирчали з-під подушок сидінь. Я зачинила двері. Я не могла повірити в те, що щойно побачила, але я знала, що це було мертве тіло. Я сіла у машину і викликала поліцію, яка приїхала за короткий час. Вони запитали мене, чи знаю я цього хлопця, і я відповіла, що ні. Вони також не знали, що це був розшукуваний чоловік".

Жінка знайшла у своєму фургоні труп убивці / Фото: SWNS

Нікі розповіла про ситуацію подрузі, яка швидко повідомила їй про зникнення Скетчарда. Вона додала: "Я говорила з кимось про це, і мені сказали, що в бігах перебуває чоловік, який убив свою партнерку, і востаннє його бачили у Вотчеті. Я загуглила цього чоловіка, і одразу ж з'явилася стаття – його фотографія збігалася з тим, що я бачила у фургоні. Хоча він був трохи розкладений, можна було побачити, що це людина, яка зникла безвісти".

Річард Скетчард / Фото: Avon and Somerset Constabulary

Судово-медичний розтин тіла Скетчарда не дав змоги встановити причину смерті, хоча поліція стверджує, що "очевидно, що Скетчард помер деякий час тому".

Але ця знахідка неабияк вплинула на Нікі, яка каже, що тепер вона щодня переживає спогади про те, як вона побачила тіло.

"У мене постійно виникають спогади", - каже Нікі. "Кожні 30 секунд я бачу його голову – його очі стали червоними, а обличчя – сіро-зеленого кольору. Зараз я сплю на дивані, тому що там світло. На щастя, я отримую психіатричну допомогу".

Річард Скетчард / Фото: Avon and Somerset Constabulary

Сім'я Келлі Фаєрс заявила, що випробування "підійшло до кінця, у них є висновок, але немає завершення, з яким їм залишається жити".

"Мені шкода сім'ю Келлі, тому що вони не отримають правосуддя або завершення цієї справи", - сказала Нікі.

Келлі Феєрс / Фото: Avon and Somerset Constabulary

Поліція оголосила декілька гучних закликів і встановила камери відеоспостереження, щоб відстежити його після того, як назвала його "небезпечним". Востаннє його бачили в Західному Сомерсеті в понеділок, 16 жовтня, і, попри десятки повідомлень, жодне з них не підтвердило, що це він.

Річард із Келлі / Фото: Avon and Somerset Constabulary

Річард із Келлі / Фото: Avon and Somerset Constabulary

Поліція графства Ейвон і Сомерсет заявила, що раніше Скетчард вважався небезпечним для суспільства, особливо для жінок, з якими він заводить стосунки. Він був постійним користувачем застосунків для знайомств і раніше був засуджений за сексуальні злочини, під час яких він вводив своїм жертвам наркотики. Поліція також оприлюднила записи камер відеоспостереження, на яких він і Келлі разом, а також його останні відомі пересування.

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