Жінка знепритомніла після того, як затягнулася вейпом незнайомця на фестивалі – фото

Її рятувала медсестра із натовпу.
Жінка знепритомніла після того, як затягнулася вейпом, запропонованим незнайомцем на фестивалі на острові Вайт, що в Англії.
Про це пише ladbible.com.
26-річна Глої Гаммертон відвідала фестиваль 17 червня зі своїм братом Вільямом та подругою Наташею Ворд.
"Від суботи до неділі дійсно були одні з найгірших 24 годин у моєму житті через те, що хтось приспав/накачав наркотиками і мало не вбив мою подругу на фестивалі", - поділилася Наташа.
Вона пояснила, що в одній із черг по їжу до Глої та її брата підійшов чоловік, який закликав її спробувати його вейп.
"Глої не вейпить і не курить, і ніколи в житті не вживала наркотики, але в цій ситуації її обманом змусили зробити затяжку", - розповіла вона.
Всього через хвилину дівчина зовсім не могла говорити та знепритомніла. А її зіниці звужувалися до цяток, а потім сильно розширювалися.
Втім, понад дві години дівчина не могла отримати медичної допомоги. За це Наташа розкритикувати організаторів фестивалю. На щастя, у натовпі була медсестра, яка і привела до тями Глої. Невдовзі приїхали і медики.
Наташа також заявила, що фестиваль "залишив її подругу вмирати", і на місці події вдарила поліцію, яка "не провела належного тестування на наркотики".
Зі свого боку, правоохоронці заявили, що це питання розслідується, а офіцери зв'язалися з Глої та проводитимуть тести на наркотики.
Нагадаємо, жінка з найбільшими губами у світі налякала виглядом без макіяжу. Вона показала себе на селфі.
Читайте також: