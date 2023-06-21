Жінка знепритомніла після того, як затягнулася вейпом незнайомця на фестивалі – фото

Жінка знепритомніла після того, як затягнулася вейпом, запропонованим незнайомцем на фестивалі на острові Вайт, що в Англії.

Про це пише ladbible.com.

26-річна Глої Гаммертон відвідала фестиваль 17 червня зі своїм братом Вільямом та подругою Наташею Ворд.

"Від суботи до неділі дійсно були одні з найгірших 24 годин у моєму житті через те, що хтось приспав/накачав наркотиками і мало не вбив мою подругу на фестивалі", - поділилася Наташа.

Глої Гаммертон / Фото: ladbible.com

Вона пояснила, що в одній із черг по їжу до Глої та її брата підійшов чоловік, який закликав її спробувати його вейп.

"Глої не вейпить і не курить, і ніколи в житті не вживала наркотики, але в цій ситуації її обманом змусили зробити затяжку", - розповіла вона.

Всього через хвилину дівчина зовсім не могла говорити та знепритомніла. А її зіниці звужувалися до цяток, а потім сильно розширювалися.

Втім, понад дві години дівчина не могла отримати медичної допомоги. За це Наташа розкритикувати організаторів фестивалю. На щастя, у натовпі була медсестра, яка і привела до тями Глої. Невдовзі приїхали і медики.

Вона довго не могла отримати меддопомогу / Фото: ladbible.com

Наташа також заявила, що фестиваль "залишив її подругу вмирати", і на місці події вдарила поліцію, яка "не провела належного тестування на наркотики".

Зі свого боку, правоохоронці заявили, що це питання розслідується, а офіцери зв'язалися з Глої та проводитимуть тести на наркотики.

Нагадаємо, жінка з найбільшими губами у світі налякала виглядом без макіяжу. Вона показала себе на селфі.

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