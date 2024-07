Жінку кинули за ґрати за перегодовування собаки – фото

У Новій Зеландії жорстоку жінку ув'язнили на два місяці за те, що вона перегодовувала свого собаку, який потім помер.

Про це пише Need To Know.

Перелякані волонтери, які займаються захистом тварин, вилучили здоровенного улюбленця після того, як поліцейські провели обшук у будинку власниці. Роздутий пес за окликом Нуґґі важив 53,7 кг, коли його забрали до притулку.

Приголомшені волонтери розповіли, що на 10-метровому відрізку між будинком і машиною Нуґґі тричі потребував перерви на відпочинок. Його лапи ледве витримували колосальну вагу тіла.

Нуґґі / Фото: Jam Press

Коли ветеринари приклали стетоскоп до його грудної клітки, вони не змогли почути його серцебиття, оскільки звук не міг проникнути крізь шари жиру.

Королівське новозеландське товариство захисту тварин (SPCA) повідомило, що у нього був кон'юнктивіт, а кігті відросли.

"І у нього було багато стригучих лишаїв, особливо в місцях контакту, таких як живіт і лікті", - додали в благодійній організації.

Нуґґі / Фото: Jam Press

Пізніше власниця зізналася, що щодня давала Нуґґі від восьми до 10 шматочків курки, на додаток до собачого печива.

Після двох місяців перебування під опікою SPCA він скинув 8,9 кг. Але попри значний прогрес, він раптово помер внаслідок сильної кровотечі, коли пухлина на печінці розірвалася.

Посмертний розтин показав, що він також страждав на захворювання печінки та хворобу Кушинга.

Окружний суд Манукау в Окленді засудив місцеву мешканку до двох місяців ув'язнення і штрафу, повідомила в середу, 24 липня, Служба захисту тварин (SPCA). Їй заборонено володіти собаками протягом року.

Нагадаємо, зниклий собака возз'єднався з господаркою через 9 років. Він утік із заднього подвір'я ще 2015 року.

Читайте також: