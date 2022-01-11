Жінку роздерли дикі тварини після того, як її авто зламалося і вона пішла прогулятися полем

Жінку роздерли дикі тварини після того, як її авто зламалося і вона пішла прогулятися полем

Припускають, що на жінку напали лисиці чи борсуки.

У Шотландії на полі знайшли мертвою жінку, тіло якої роздерли дикі тварини.

Про це повідомляє The Metro.

Відомо, що 18 грудня о 23.20 жінка викликала допомогу, коли серед ночі зламався її Citreon. Є версія, що вона вирішила прогулятися полем, доки чекала на допомогу, але так і не повернулася до своєї машини.

Припускать, що її тіло могли частково з'їсти борсуки або лисиці.

"Замість того, щоб чекати з транспортним засобом, вона вийшла і пішла. Тоді вона померла, коли йшла полями", - повідомило анонімне джерело.

Після виявлення покинутого автомобіля, поліція розпочала пошуки зниклої. Поліцейські собаки знайшли тіло жінки близько 16.55 наступного дня.

"Близько 16:55 у неділю, 19 грудня, офіцери, які розшукували зниклу 55-річну жінку, знайшли тіло в полі приблизно в одній милі від місця виявлення автомобіля", - повідомила поліція Шотландії.

Смерть жінки, як уточнюється, поліція не розцінює як підозрілу.

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