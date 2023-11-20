Жінку вбив домашній півень, коли вона збирала яйця: як так сталося

У Південній Австралії жінку вбив домашній півень.

Про це повідомляє Mirror.

Інцидент стався 2019 року. Літня жінка збирала яйця у курнику у своєму саду. "Агресивний" домашній півень клюнув її та проткнув дзьобом варикозне розширення вен.

Вона отримала безліч інших травм, але причиною смерті стала кровотеча, яку не вдалося зупинити.

Влада на той момент не розсекретила ім'я жінки, щоб захистити її сім'ю від подальших травм. Було випущено публічне попередження про небезпеку, начебто, нешкідливих тварин, повідомляє News.au.com.

Професор Роджер Байард сказав: "Найголовніше, я намагаюся допомогти літнім людям вилікувати варикозне розширення вен за допомогою простої операції, тому що вони особливо вразливі до розриву". Він додав: "Ми провели дослідження, які показують, що люди ходили своїми будинками і стікали кров'ю, ударивши об щось ногу і вену".

Говорячи про приклади тварин, що спричиняють смерть, професор сказав, що "коти є дуже поширеною небезпекою для людей похилого віку, які через них спотикаються": "Коти люблять тертися об кісточки і ноги, а також сидіти позаду людей, що часто призводить до травм у літніх людей".

Нагадаємо, Південна Корея заборонить їсти собак. Закон про припинення практики матиме трирічний пільговий період, а собаче м'ясо буде повністю заборонено від 2027 року.

Читайте також: