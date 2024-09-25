Жінку заарештували в аеропорту через її рентгенівський знімок: що там побачили (фото)

Тепер вона постане перед судом.

Жінку заарештували одразу ж на контрольно-пропускному пункті аеропорту після того, як співробітники подивилися на її рентгенівський знімок.

Про це повідомляє LADbible.

Поліція Південної Африки отримала наводку, що людина, яка перевозить наркотики, летить рейсом з Сан-Паулу, Бразилія, і має приземлитися в міжнародному аеропорту Йоганнесбурга O.Р. Тамбо.

Коли 30-річна жінка прибула, її заарештували, а рентгенівський знімок миттєво показав усе, що їм потрібно було знати, оскільки виявив предмети в її шлунку.

Жінка намагалася провезти у шлунку 850 г кокаїну / Фото: SA Police Services

Під охороною поліції вона "випустила" 68 "куль" із ймовірним кокаїном, які південноафриканська поліція вилучила загальною вагою близько 850 г.

Прессекретарка національної поліції Бриг Атленда Мате сказала: "Команда негайно перехопила наркокур’єрку, коли вона пробиралася через імміграційний контроль. Її негайно заарештували, доправили до місцевої лікарні, де медичний рентген підтвердив і виявив сторонні предмети в її шлунку. Наразі вона вже випустила понад 60 "куль" з імовірним кокаїном. Наразі вона перебуває під охороною поліції та під вартою. Вартість наркотиків не може бути визначена на цьому етапі, оскільки процес виведення всіх наркотиків з організму підозрюваної може зайняти деякий час".

Тепер жінка має постати перед судом, оскільки її звинувачують у торгівлі та зберіганні наркотиків.

Жінка намагалася провезти у шлунку 850 г кокаїну / Фото: SA Police Services

Національна комісарка Південноафриканської поліцейської служби Фанні Масемола похвалила владу за те, що вона планує по-справжньому боротися зі злочинністю в міжнародному аеропорту О.Р. Тамбо.

Масемола попередила: "Наші чоловіки і жінки в синьому наполегливо працюють, перехоплюючи закоренілих злочинців. Південна Африка не є ігровим майданчиком для злочинців і транснаціональної організованої злочинності. Ми звужуємо простір для злочинців і нічого не залишаємо на волю випадку".

Мате також пояснила, що ця жінка, яка, здавалося б, проковтнула всі ці "кокаїнові кулі", є 10-ю наркокур’єркою, заарештованою в аеропорту Південної Африки за останні два місяці. За цей час було вилучено наркотиків на суму понад 750 000 доларів.

Нагадаємо, перша людина померла у "капсулі самогубця". Стало відомо, хто це був та чому порушено кримінальну справу.

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