Жінку звинуватили у вбивстві 14 людей: чому вона позбувалася своїх друзів

Вона мала пристрасть до азартних ігор і убивала друзів, яким заборгувала гроші.

Жінку у Таїланді було засуджено до смертної кари під час судового процесу, в якому її звинувачують у вбивстві ціанідом 14 друзів.

Про це повідомляє ВВС.

У середу, 20 листопада, суд у Бангкоку визнав 36-річну Сарарату Рангсівутапорн винною у додаванні отрути в їжу та напої багатої подруги під час їхньої спільної подорожі минулого року.

Родичі подруги відмовилися визнати, що вона померла природною смертю, а розтин виявив у її тілі сліди ціаніду. Поліція заарештувала Сарарат і виявила інші подібні смерті, починаючи від 2015 року. Одна людина, яку вона теж намагалася вбити, вижила.

Поліція каже, що Сарарат мала пристрасть до азартних ігор і убивала друзів, яким заборгувала гроші, а потім викрадала їхні коштовності та цінні речі.

У квітні 2023 року Сарарат зі своєю 32-річною подругою поїхала в провінцію Ратчабурі на захід від Бангкока, де вони взяли участь у буддійському ритуалі. За словами слідчих, вона втратила свідомість і померла після спільної вечері зі своєю вбивцею. Коли її тіло знайшли, у жертви не було ні телефону, ну грошей, ні гаманця.

Сарарат не визнає себе винною за висунутими їй звинуваченнями.

Вироком суду призначено покарання також її колишньому чоловікові, який був поліцейським, та адвокатові за те, що допомагали убивці приховувати докази її злочинів. Їх засуджено до одного року і чотирьох місяців і двох років позбавлення волі відповідно.

Ціанід позбавляє клітини організму кисню, що може викликати серцеві напади. Ранні симптоми включають запаморочення, утруднене дихання та блювоту. Споживаний у великих кількостях ціанід може призвести до пошкодження легень, коми та смерті протягом декількох секунд, але навіть малі дози можуть бути дуже шкідливими.

Використання цієї отруйної речовини в Таїланді суворо регулюється. Особам, які отримують до ціаніду несанкціонований доступ, загрожує до двох років в'язниці.

Нагадаємо, мешканка містечка Грейт-Баддоу поблизу Челмсфорда (графство Ессекс, Велика Британія) Вірджинія Маккалоу упродовж чотирьох років переховувала в будинку тіла своїх батьків, яких вона убила.

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