"Жіноче мислення відрізняється від чоловічого": Папа Римський зробив заяву з приводу 8 Березня

Голова католицької церкви підкреслив відмінності між чоловіками та жінками та закликав до “рівності в різноманітності”.

Папа Римський Франциск засудив насильство та упередження щодо жінок і заявив, що рівна оплата праці та рівні можливості можуть допомогти створити більш мирний та стійкий світ.

Про це йдеться у його передмові до книги, опублікованій на веб-сайті Vatican News до Міжнародного жіночого дня.

Папа Франциск підкреслив відмінності між чоловіками та жінками та закликав до “рівності в різноманітності” на “ігровому полі, відкритому для всіх гравців”.

“Мені хочеться вірити, що якби жінки могли насолоджуватися повною рівністю можливостей, вони могли б зробити суттєвий внесок у зміни, необхідні для світу миру, інтеграції, солідарності та цілісної стійкості”, – сказав Папа.

Також у середу, наприкінці своєї щотижневої аудієнції на площі Святого Петра, Папа згадав про Міжнародний жіночий день, попросивши натовп “аплодувати всім жінкам, тому що вони цього заслуговують”.

Франциск і раніше засуджував дискримінацію жінок, але, як і його попередники, він виключає можливість існування жіночого духовенства. Католицька церква вчить, що тільки чоловіки можуть стати священиками, тому що Ісус обрав їх апостолами.

“Жіноче мислення відрізняється від чоловічого. Вони більш уважні до захисту навколишнього середовища, погляди спрямовані не в минуле, а в майбутнє. Жінки знають, що вони народжують у муках, щоб досягти великої радості: дати життя і відкрити великі, нові горизонти. Тому жінки завжди хочуть миру”, – написав Папа у передмові до книги, яка має назву “Більше жінок у лідерах для кращого світу”.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск, відзначаючи своє 86-річчя, нагородив орденом Матері Терези священника, бізнесмена та безхатька на знак визнання їхніх діянь милосердя.

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