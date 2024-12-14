Жінок в Ірані можуть засудити до смертної кари за порушення "законів моралі" – The Guardian

Жінки в Ірані можуть бути засуджені до смертної кари або отримати до 15 років ув’язнення, якщо не підкоряться новим обов’язковим "законам моралі", які набирають чинності цього тижня.

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з новими законами, суворі покарання загрожують тим, хто "пропагує наготу, непристойність, розкриття чи неправильний одяг". Вони включають штрафи розміром понад 15 000 доларів, побиття та тюремне ув’язнення від п'яти до 15 років для рецидивістів.

Стаття 37 нового закону передбачає, що за пропаганду непристойності чи "поганого одягу" серед іноземних суб'єктів, включаючи міжнародні ЗМІ та організації громадянського суспільства, загрожує до 10 років ув’язнення та штраф до 15 000 доларів.

Іранська влада може застосувати смертну кару до осіб, чиї правопорушення будуть визнані "корупцією на землі" (термін, що використовується іранською владою для позначення різноманітних правопорушень, зокрема тих, що стосуються ісламської моралі).

Правозахисники, зокрема Amnesty International, заявляють, що цей пункт закону дозволяє засуджувати до смертної кари жінок, які надсилають свої відео закордонним ЗМІ або "іншим чином беруть участь у мирному активізмі".

Нагадаємо, в Ірані заарештували дівчину в спідньому на вулиці.

Читайте також: