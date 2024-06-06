Жираф витягнув з пікапа маленьку дівчинку, коли та хотіла його погодувати (відео)

Інцидент зафільмували очевидці, які з жахом спостерігали, як тварина вирвала дитину з рук матері.

У центрі дикої природи Fossil Rim у Глен-Роузі, штат Техас жираф схопив 2-річну дівчинку за одяг, підняв у повітря і кинув її на руки матері. Момент інциденту потрапив на відео.

Про це пише The Mirror.

Подружжя Тотен, 23-річна Сьєра та 24-річний Джейсон, вирішили відвезти свою маленьку доньку Пейслі до центру дикої природи, щоб вона могла зблизька побачити тварин. Мати з донькою їхали у відкритому кузові пікапа і годували тварин, коли до автомобіля підійшов жираф.

Батько дівчинки розповів журналістам, що зупинив автомобіль, щоб його дружина з донькою могли погодувати жирафа. Він обернувся і побачив, як жираф нахилився і схопив маленьку Пейслі за сорочку. Тварина витягнула дитину з машини, але вже наступної миті кинула її в руки матері, яка кричала про допомогу.

Відвідувачі парку, які їхали позаду пікапа родини Тотенів, з жахом спостерігали за поведінкою величезного жирафа, але на щастя все закінчилось добре і дуже швидко.

"Ми були позаду червоної машини й побачили, як жираф випадково схопив маленьку дівчинку за сорочку разом із їжею та підняв її з кузова", – розповіла очевидиця інциденту.

Інцидент зафільмувала мати Пейслі, а також люди, які їхали позаду. На відео можна почути, як мати питає дівчинку, чи хоче вона погодувати жирафа, а потім дитина протягує тварині руку з їжею.

"Мене це злякало, але коли все закінчилося, ми зрозуміли, що всі в безпеці та неушкоджені, і ми сміялися з цього приводу. Все, що Пейслі хотіла після цього – це іграшковий жираф і футболка з жирафом із сувенірного магазину, тож ми придбали їх для неї та обов’язково повернемося у майбутньому!" – розповів батько дівчинки.

Після того, як інцидент отримав розголос у мережі, центр дикої природи Fossil Rim зробив публічну заяву.

"Нещодавно нам стало відомо про інцидент за участю одного з наших жирафів, який стався минулими вихідними. Безпека наших гостей і тварин є для нас надзвичайно важливою. Хоча подібного інциденту ніколи не траплялося, ми вживаємо негайних заходів, щоб переконатися, що подібне не повториться", заявили у Fossil Rim.

Проте керівництво центру не уточнило, яких саме буде вжито заходів, щоб запобігти ситуаціям, подібним до випадку з родиною Тотенів.

Нагадаємо, розлючений слон напав на автомобіль з туристами у Замбії. Одна туристка зі США загинула, другу жінку госпіталізовано до приватного медичного закладу в ПАР.

Читайте також: